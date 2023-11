Prvanović: Na sastanku Nadzornog odbora za izbornu kampanju i o predsedniku Republike

Član Nadzornog odbora za izbornu kampanju Slobodan Prvanović saopštio je danas da je na sastanku tog tela izglasano da njegov predlog u vezi sa funkcionerskom kampanjom predsednika Republike „nije osnovan“.

Dodao je u saopštenju da je to izglasano rezultatom 4:2, (glasova prisustnih), te da je on tražio da mu rastumače šta su to izglasali i da, kako tvrdi, „niko nije umeo da mu odgovori“.

„Navodno, predlog da osudimo zloupotrebu položaja od strane predsednika Republike nije odbačen i diskusija će biti nastavljena u utorak, ali onda ne razumem šta su smisao i konsekvence ovog izjašnjavanja“, kazao je Prvanović.

On je naveo i da su članovi Nadzornog odbora za izbornu kampanju prvo razgovarali sa predstavnicama posmatračke misije Crta.

„Zatim su diskutovali o mojim predlozima, naročito o predlogu da se osudi nastup Predsednika Republike na televiziji Pink“, kazao je on.

Napomenuo je i da je sastanak prekinut zbog kvoruma i da će biti nastavljen u utorak.

Narodna skupština je 26. oktobra donela Odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju.

Članovi su Svetislav Goncić, Aleksandar Milosavljević, Dragan Vučinić, Jovanka Matić, Slobodan Prvanović, Branko M. Rakić, Miodrag Savović, Bojan Tubić, Vojin Vučićević i Aleksandar Stamatović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.