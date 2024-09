Radnice Jure u Leskovcu povređene posle incidenta u fabrici, kolege tvrde da ih je napao menadžer

Dve radnice fabrike „Jura“ u Leskovcu primljene su danas u Urgentni centar u tom gradu posle incidenta u kom ih je, po navodima njihovih kolega, menadžer iz Južne Koreje gađao stolicama.

Kako je agenciji Beta potvrdio direktor leskovačke Opšte bolnice Nebojša Dimitrijević, jedna radnica primljena je oko 9 sati sa akutnom reakcijom na stres.

„Radnica G.M. (48) ima aritmiju, neurološki nalaz uredan, dobila je terapiju za smirenje“, rekao je Dimitrijević

Dodao je da je druga radnica najverovatnije na odeljenju psihijatrije zbog preživljenog stresa.

Po rečima svedoka, incident se dogodio zato što su radnice sedele na stolicama što se menadžeru nije dopalo.

„Rekao im je da je ta pozicija na kojoj rade izmišljena, podigao je koleginice i počeo da baca stolice. One su bile u šoku, a jedna od njih se onesvestila“, kazala je za Betu jedna od radnica koja je želela da ostane anonimna.

Poverenik Samostalnog sindikata metalaca Srbije Predrag Stojanović rekao je da to nije izolovan slučaj.

„Taj Korejac je u više navrata maltretirao menadžere, ovo nije prvi put, pljuvao je jednu menadžerku, slomio joj je telefon, prošlo je možda godinu dana od tada. Ima on te izlive frustracije i besnila. Sad su neke tri žene koje imaju papire od doktora da imaju neko lakše radno mesto, pa su im dodeljene stolice. One su tu sedele i on je došao i krenuo da viče. Jednu od te žene odvezla je hitna, jednu od njih je pogodila stolica, tačnije okrznula je“, kazao je Stojanović.

Dodao je da su radnice podnele izjavu o incidentu, ali da se boje da podnesu zvaničnu prijavu protiv menadžera.

„Žena iz odbora mi je rekla da su napisali izjavu, jedino mogu privatno da ga prijave. Ljudi se plaše. Neće to ništa da se promeni, čak i da ga prijave, to može da ga razbesni još više. Mislim da će da se zataška kao i uvek i ostane samo u krugu fabrike, kazao je Stojanović.

Leskovačka policija potvrdila je da im je oko 13 sati prijavljen incident a da će više detalja moći da iznesu posle salušanja svih aktera.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com