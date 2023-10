Rama kritikuje i Beograd i predlog opozicije u Albaniji o rezoluciji o napadu u Banjskoj

Premijer Albanije Edi Rama izjavio je danas na sednici parlamenta u Tirani da Beograd snosi veliku odgovornost za nedavna dešavanja u Banjskoj, ali je kritikovao kao nepotreban i predlog opozicije u Albaniji o donošenju rezolucije kojom se osuđuje napad srpske paravojne grupe na policiju u tom selu na severu Kosova 24. septembra.

Na sednici, na kojoj će se poslanici danas izjašnjavati o predlogu rezolucije koju je podnela opoziciona Demokratska stranka Saljilja Beriše, Rama je kritikovao Beograd, navodeći da „ne samo da nije osudio agresiju, već ju je prekrio državnom zastavom žalosti“.

Rama je, međutim, kritikovao i Berišu, bivšeg premijera (2005-2013) i predsednika (1992-1997), zbog pokušaja „patriotske propagande“ putem rezolucije, ukazujući da Albanija, kao članica NATO-a i zemlja kandidat za članstvo u EU, nema kome da uputi takvu rezoluciju.

„Albanija koja, kao zemlja kandidat za EU, ima sve kanale komunikacije sa demokratskim svetom i njegovim ambasadorima, kome treba da uputi rezoluciju poput ove koja nam je predložena? Koji parlamenti zemalja članica NATO-a usvajaju ovakve rezolucije upućene svetu? Ako su deo toga, koja je svrha takve inicijative“, upitao je Rama.

Iako poslanici vlasti i opozicije vode oštru raspravu o potrebi donošenja te rezolucije, jedinstveni su u optuživanju Srbije za „teroristički napad“ u Banjskoj 24. septembra, kada su poginuli pripadnik kosovske policije i trojica Srba.

Rama je danas rekao i da Kosovo ne bi trebalo da propusti „istorijsku šansu za dogovor“ sa Beogradom putem takozvanog francusko-nemačkog plana, i dodao da treba početi formiranje Zajednice opština sa srpskom većinom (ZSO) na severu Koosova.

Povodom njegovog stava da misija KFOR koju predvodi NATO, treba da preuzme kontrolu nad severom Kosova, Rama je kazao da takva odluka „ne samo da ne bi ugrozila Kosovo, već bi obezbedila mir i stabilnost na severu do pronalaska rešenja kroz dijalog i konačno priznanje države Kosovo“.

Ocenio je da na severu Kosova „cvetaju kriminalne aktivnosti kada nema kontrole i nema mogućnosti da se predvidi šta dolazi sutra“.

Premijer Albanije je rekao da ga to što ga često nazivaju „izdajnikom“ uverava da je u pravu, jer se pitanje Kosova „koristi politički“.

„Ja govorim o apsolutnoj odgovornosti da se granica drži pod kontrolom, što kosovska policija objektivno ne može da uradi. To kažu i (kosovski) čelnici, jer nemaju dovoljno snaga da kontrolišu zaoštrenu situaciju. Ali, šta god da kažem, ja sam uvek Esad paša (premiijer Albanije početkom 20. veka koji se među Albancima smatra izdajnikom) i to me uverava da sam rekao pravu stvar“, dodao je Rama.

(Beta)

