Rašić: Nema razloga za strah, biće rešeno pitanje platnog prometa sa Srbijom

Ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova Nenad Rašić izjavio je danas da će biti rešen platni promet iz Srbije i da nema razloga za strah kod građana povodom odluke Centralne banke Kosova (CBK) da se od 1. februara u plaćanju gotovinom može koristiti jedino evro.

On je za RTK2 kazao da se rešenje mora naći i da nema razloga za strah kod građana.

„Postoji jedan drugi predlog, a to je ako bude licencirana neka druga kompanija koja bi trenutno mogla da radi sa dinarima, onda bi i to moglo biti rešenje, ali sad u ovom momentu faktički nije moguće zato što nema nijedne licencirane kompanije da radi sa dinarima. Nije novina da će Komercijalna banka biti zatvorena i da to naređenje nije došlo iz kosovskih institucija, nego je naređenje došlo iz drugih filijala, kao što je filijala u Srbiji“, kazao je on.

Dodao je da je pre godinu dana znao da će doći do ove situacije.

Kaže da politička manipulacija da Poštanska štedionica u ovom trenutku može raditi taj posao pošto nije blagovremeno uradila sve zakonske elemente koji su potrebni da bi mogla da preuzme licencu operativnosti sa dinarima na Kosovu.

„Ali pošto se to nije desilo, mi opet dolazimo do te političke manipulacije gde se neki slučaj predstavlja kao politička manipulacija, što i jeste, ali ne sa strane kosovske vlade. Što se tiče građana, ja sam siguran da ćemo naći način, eventualnog plaćanja preko Centralne banke Kosova i automatizmom bi se konvertovali u momentu kad budu plaćeni i možda će samo da uštede na proviziji u menjačnicama“, dodao je Rašić.

Ministar za zajednice i povratak Nenad Rašić najavio je da će u februaru i martu ministarstva objaviti različite pozive za apliciranje, gde će biti zaposleno 150 ljudi iz redova nevećinskih zajednica.

Zapošljavanje pripadnika nevećinskih zajednica u centralnim institucijama predviđeno je Strategijom za zaštitu prava i interesa zajednica za 2023-2027 godinu, koju je nedavno usvojila vlada Kosova, a čija je vrednost 32 miliona evra.

(Beta)

