RHMZ: U Beogradu danas najviša temperatura od početka leta

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na ekstremno visoke temperature na području Srbije do 17. jula, koje će se kretati do 40 stepeni Celzijusa.

Kako je najavljeno, očekuje se da u Beogradu i Novom Sadu danas temperatura dostigne 39 stepeni, što je najviša temperatura od početka leta.

„Jak i dugotrajan toplotni talas do kraja sedmice, 14. jula, usloviće maksimalne temperature u Srbiji od 35 do 40 stepeni, na području Beograda od 37 do 40 stepeni. U većini urbanih sredina očekuju se tropske noći“, navodi se na sajtu RHMZ-a.

Dodaje se da će toplotni talas pratiti i izražen deficit padavina, sa velikom verovatnoćom će se nastaviti i početkom naredne nedelje.

Za Beograd je za petak najavljena maksimalna temperatura do 39 stepeni, u subotu 40, a u nedelju i ponedeljak, 15. jula 38 stepeni.

Minimalna temperatura u glavnom gradu će u istom periodu biti 25 do 27 stepeni.

(Beta)

