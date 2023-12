Rujević za BETU: Štrajk glađu podizanje uloga, videćemo da li će i on biti jeftin performans

Novinar Dojče velea (DW) Nemanja Rujević ocenio je danas da je koalicija „Srbija protiv nasilja“ spontano i kao krajnji adut „izbacila“ štrajk glađu nosilaca liste Marinike Tepić i Miroslava Aleksića i na taj način pokušala da podigne ulog.

„Stvar kod štrajka glađu je vrlo osetljiva – ili ste spremni da idete do kraja, a to znači do moguće smrti, ubeđeni u svoje političke ciljeve u kom slučaju je to onda jedna žrtva i nešto vredno strahopoštovanja, ili ako niste spremni, onda je to jeftini performans“, rekao je Rujević za agenciju Beta.

Kada su u pitanju politički štrajkovi glađu, prema njegovim rečima, u Srbiji su do sada viđeni samo jeftini performansi, pa ostaje upit na šta će štrajk Tepić i Aleksić izaći.

Nosioci liste „Srbija protiv nasilja“ stupili su u ponedeljak uveče u štrajk glađu u sedištu Republičke izborne komisije (RIK), navodeći da će štrajkovati dok ta komisija ne poništi izbore u Beogradu zbog nepravilnosti tokom izbornog dana, za koje su im dostavili navodne dokaze.

Rujević je naveo i da se opozicioni političari iz „Srbije protiv nasilja“ dva dana nisu javljali na telefon novinarima i da nisu mogla da im budu postavljena „neka logična pitanja“.

„Na primer zašto su toliko oklevali ako su već hteli da pozovu na proteste, zašto su tek u tri ujutru pozvali na proteste, otkud im baš cifra od 40.000 navodno fantomskih birača koji su dovezeni u Beograd, s obzirom da nismo videli dokaz da je to toliko“, kazao je on.

Dodao je da su tokom izbornog dana svakako viđeni i kupovina glasova i zbunjeni ljudi koji ne znaju da li su na pravnom biračkom mestu.

„Ali otkud to da je u pitanju 40.000 i da je to presudno uticalo na ishod izbora? Sve to ne možemo da ih pitamo, a pitala ih je omladina ispred Republičke izborne komisije (RIK) i oni nisu imali ‘Bog zna kakve’ odgovore“, rekao je Rujević.

Govoreći o protestima koji su sinoć održani ispred sedišta RIK-a, ocenio je da će se dešavati sve kao i tokom svih prethodnih protesta.

„Vlast će pustiti da se ti protesti izduvaju, pustili su da ljudi tamo bez ikakvog prisustva policije malo kidišu na ove iz RIK-a, onda će vlasti da poturaju priču kako je to ‘linč, silovanje, nasilje’ i da preuveličavaju sve što se tamo događa“, rekao je Rujević.

Ocenio je da će se okupljeni na kraju razići kućama, osim ukoliko predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne zaključi da mu je pametnije da dozvoli da izbori u Beogradu budu ponovljeni.

Prema njegovim rečima, Vučić u tom slučaju ima jednostavno rešenje – da samo sugeriše lideru liste „Mi – Glas iz naroda“ Branimiru Nestoroviću da neće ići u koaliciju ni sa kim i da neće biti većine u Beogradu.

„Međutim, uz ono kakva je bila kampanja najveće opozicione liste, uz ono kakvog su kandidata za gradonačelnika odabrali, uz to kako nisu uspeli na izborni dan da do kraja dokumentuju i spreče nepravilnosti, nema nikakvih garancija da bi i ti ponovljeni izbori imali bolji ishod po njih“, ocenio je Rujević.

(Beta)

