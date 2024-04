RZS: Nije tačno da ima ‘nepostojećih birača’, više od milion ljudi ima boravište u inostranstvu

Direktor Republičkog zavoda za statistiku (RZS) Miladin Kovačević izjavio je danas da nisu tačne „spekulacije“ u medijima da u Srbiji ima 1,1 milion, a u Beogradu 230.000 nepostojećih birača, koje su iznete na osnovu poređenja broja popisanih stanovnika, i broja upisanih u birački spisak.

Kovačević je u pisanoj izjavi naveo da se radi „o dva suštinski različita podataka“, zato što birački spisak obuhvata sve one koji imaju biračko pravo u Srbiji, odnosno sve državljane starije od 18 godina, uključujući i one koji imaju prebivalište u Srbiji, a boravište u inostranstvu – bez obzira na to da li su prisutni u državi.

U isto vreme on je potvrdio da se „spekuliše o znatno više od milion lica koji žive u inostranstvu i koja nisu obuhvaćena popisom 2022. godine jer nisu prisutni, ali jesu u biračkom spisku, jer imaju neotuđivo biračko pravo“, bez obzira da li jesu ili nisu prisutni u zemlji.

„Ne postoji kvalitetan podatak o tome koliko državljana Srbije živi van zemlje, jer ne postoji običaj ili striktna obaveza prijavljivanja promene adrese pri iseljavanju iz zemlje. Pritom, poznat je fenomen da državljani Srbije i posle desetina godina provedenih u inostranstvu u svojim dokumentima imaju adrese upisane u Srbiji na kojima ne stanuju. Tako se prave velike razlike između ‘de jure’ i ‘de facto’ činjenica o biračima“, kazao je Kovačević.

Prema rezultatima popisa iz 2022. godine, Srbija ima 6.647.003 stanovnika dok grad Beograd ima 1.681.405 stanovnika, a u biračke spiskove je, prema poslednjem javno publikovanom preseku korišćenom za parlamentarne izbore održane u decembru 2023. godine upisano 6.500.666, a u Beogradu 1.605.877 birača, odnosno lica starijih od 18 godina sa pravom glasa.

Pravnica Sofija Mandić izjavila je ranije za list Danas da na osnovu poređenja broja popisanih punoletnih stanovnika, i broja upisanih u birački spisak, proizilazi da „u Srbiji ima 1,1 milion, a u Beogradu 230.000 nepostojećih birača“.

Ona je istakla da nepodudarnost broja popisanih stanovnika i broja upisanih u birački spisak predstavlja „rupu“ u biračkom spisku koja je, prema njenim rečima, trenutno neiscrpni izvor izbornih manipulacija.

