Sa gimnazijalkama Aleksinca o profesionalnoj orijentaciji

Borba protiv rodnih stereotipa i diskriminacije žena i izgradnja društva jednakih mogućnosti bile su tema radionice koja je u okviru projekta „Devojke imaju reč“ organizovana u Aleksinačkoj gimnaziji.

Blogerka i osnivačica bloga OverThinker.rs Marija Raičević, modna kreatorka Nevena Kragić i novinarka, osnivačica i urednica magazina BDW (Brana’s Divine World“) Branislava Antović Aleksić poručile su gimnazijalkama da pobede strahove i da veruju u svoje snove kako bi ostvarile ciljeve i bavile se poslovima koje žele.

Raičević je kazala da je ideja bloga „OverThinker.rs“, pokrenutog pre tri godine, da mladima pokaže šta je sve za njih moguće:

„Nismo ni svesni koje sve prilike postoje, ukolio nam neke od njih neko ne predstavi putem društvenih mreža ili iz naše bliže okoline. „OverThinker“ blog je tu kao jedno mesto za informisanje, motivisanje, edukaciju mladih, kako oni mogu da zapravo ostvare karijeru i žive život kako žele, bilo da je to u svom rodnom gradu, negde u Srbiji ili inostranstvu“, ističe Raoičević.

„OverThiner“ blog je tu da mladima sa najrazličitijim interesovanjima pruži informacije kako mogu zapravo da postignu to što žele kroz primere mladih ljudi koji su to već postigli. Njihova iskustva, savete i neke preporuke“, rekla je Raičević.

Modna dizajnerka i društvena aktivistkinja Nevena Kragić kazala je da kao neko ko već 15 godina ima svoj brend može da poruči devojkama da apsolutno veruju u sebe.

„Iz iskustva mogu da kažem da je najbolji efekat bio onda kada sam bila potpuno iskrena sama sa sobom. Spoljašnji komentari i utisci koliko god da nas nekada sabotiraju, apsolutno nemaju tu moć kao što ima vera u sebe“.

Kragić je kazala da je njoj lično u razvoju karijere najveću prepreku predstavljala anksioznost, odnosno strah od nepoznatog.

„Najviše me je remetila ta moja nesigurnost, strah. Jer kada vam je stalo do nečega, vi apsolutno želite da to bude u najboljoj mogućoj verziji i nekada to zna da uspori proces u realizaciji ideja. Tako da apsolutno sa ove distance mogu da kažem da smo mi jedina blokada na našem putu“.

Novinarka, osnivačica i urednica magazina BDW (Brana’s Divine World“) Branislava Antović Aleksić kazala je da se magazin bavi najrazličitijim temama, od lepote i mode do umetnosti kulture, ali sa ozbiljnim osvrtom na društveno odgovorne teme.

Antović Aleksić navodi da postoji veliko interesovanje mladih za pisanje za magazin, te da je to generacija od koje može dosta da se nauči.

„Njihova spremnost i da uče i da se izlažu rizicima i da vrlo adekvatno koriste digitalne medije je stvarno zadivljujuća. Ono što je najlepše jeste njihova spremnost da ne ćute i da ne trpe već da se bore za bolje uslove, za sebe. Tako da i ako postoji taj strah one se suočavaju sa njim bez problema“.

Projekat „Devojke imaju reč“ sprovode Medijski centar Beta i Akademija ženskog liderstva u okviru programa „Mladi i mediji za demokratski razvoj“ Beogradske otvorene škole, koji podržava Švedska.

