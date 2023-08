Sa protesta u Kruševcu poručeno da nema odustajanja

U Kruševcu je večeras održana osma protestna šetnja „Kruševac protiv nasilja“, a okupljeni su se slikali ispred zgrade Suda u tom gradu, reagujući tako na presudu prema kojoj je njihov sugrađanin, Ivan Madić iz Stranke slobode i pravde, osuđen zbog nanošenja duševnog bola Predragu Koluviji.

„Pravda u Kruševcu progledala, više nije slepa, kada sudi između Koluvije i Mandića onda je Mandić kriv, takva je pravda u Kruševcu. Saborac iz Stranke slobode i pravde je dužan da plati 300.000 dinara za duševni bol, velikom čoveku, takoreći svecu od Jovanjice, jer je rekao da ovaj ima neku plantažu“, rekla je u ironičnom tonu, u obraćanju na početku protesta na Trgu glumaca, Dušanka Milosavljević, jedna od organizatorki protesta.

Ona je kazala da je istovremeno Ustavni sud otišao na godišnji odmor, da je pravda u Srbiji na godišnjem odmoru te da je predsednik po kratkom postupku potpisao Zakon o planiranju i izgradnji ili Zakon o okupaciji, na šta su okupljeni reagovali povicima „ua“.

Večeras se okupljenima u Kruševcu obratio i predsednik pokreta „Ćale, ovo je za tebe“, Petar Đurić, koga je Milosavljevićeva najavila kao čoveka kome se svi političari ove vlasti priviđaju u zatvorskim odelima.

„Kruševac je grad hrabrih i borbenih ljudi, nije bitno da li vas je deset ili deset hiljada, budite ovde uvek, svake nedelje, ja se nikada neću predati i zato moramo one koje nosim širom zemlje u zatvorskim uniformama, počevši od vašeg sugrađanina, produžene ruke Aleksandara Vučića, Bratislava Gašića, moramo da ih vidimo u zatvorskim uniformama“, rekao je Petar Đurić.

On je prepoznatljiv po tome što nosi transparente sa likovima političata sa vlasti, obučenih u zatvorske uniforme.

Poručio je da se nikada neće povući te da kod njega nema kompromisa.

„Mnogo puta sam hapšen, privođen, ali neću odsutati, sigurno neću odsutati, ovo sve moramo da uradimo zbog naše dece, Srbije, Kruševcu, zbog ćaleta“, poručio je on.

Posle obraćanja usledila je protestna šetnja tokom koje je stotinak okupljenih najpre glavnom ulicom otišlo do zgrade Suda, ispred koje su se slikali, potom oko Spomenika Kosovskim junacima, pa do Trga Kosturnica i nazad do Trga glumaca.

Okupljeni su nosili transparente sa natpisima: „Ostavke pa robija“, „Dogodine u zatvoru“, „Što je više onih koji ćute to je više onih koji prete“, a tokom šetnje su uzvikivali „Gašiću lopove“.

Naredno okupljanje zakazano je za 31. avgust.

(Beta)

