Šabić:Napad na navijače i građane ispred beogradske Arene krajem januara traži objašnjenje

Bivši poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić rekao je da napad na navijače i građane ispred beogradske Arene krajem januara incident koji traži objašnjenje.

„Takav incident, u kome je batinanje građana, od strane nekakve neidentifikovane ili pod navodnicima neidentifikovane grupe je nešto što neminovno traži objašnjenje“, rekao je on za Insajder.

Šabić je, kako piše na sajtu Insajder, to kazao povodom incidenta ispred beogradske Arene od pre skoro dva meseca, u kom je grupa huligana napala navijače i građane koji su se tu u tom trenutku zatekli.

„Jako je loše znate, jako je loše… posebno imajući u vidu konkretne okolnosti. Incident traži masu informacija od onih koji su odgovorni da to spreče i da to kazne“, kazao je on.

Međutim, kako je kazao, to kod nas izostaje i to pored ostalog, osim sumnje u sposobnost tih državnih mehanizama izaziva još jednu goru sumnju.

Kako smatra ta sumnja odnosi se na spregu vlasti sa tim „kriminalnim strukturama“.

„Nažalost, sve je više činjenica koje pokazuju, da to više nije sumnja. Da je ta sprega objektivna i da može biti samo sporan intenzitet tih veza“, kazao je Šabić.

Krajem januara posle košarkaške utakmice Partizan – Žalgiris, grupa huligana je napala navijače i građane koji su se zatekli ispred beogradske “Arene”.

Snimak prebijanja se najpre pojavio na društvenim mrežama, odakle je i MUP saznao šta se dogodilo, jer im, kako su tada saopštili – niko drugi nije prijavio napad.

U saopštenju je navedeno da intenzivno rade na utvrđivanju činjenica i okolnosti događaja, na identifikaciji, pronalasku i procesuiranju osoba koje su u njemu učestvovale.

Od tada je prošlo 57 dana, a javnost ne zna da li je i šta utvrđeno i da li je neko priveden, dodao je Insajder.

