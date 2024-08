SAD: Demokratska stranka na konvenciji večeras bira predsedničkog kandidata

Nakon povlačenja Džoa Bajdena iz predsedničke trke, Demokratska stranka održaće večeras u Čikagu konvenciju na kojoj će se birati kandidat za predsednika SAD. Favorit za dobijanje nominacije je trenutna potpredsednica Kamala Haris, a njen izbor za potpredsednika je guverner Minesote Tim Volc.

Konvencija koja će trajati četiri dana, za cilj ima da promoviše i ojača Haris kao Bajdenovu zamenu, i podstakne njenu kampanju kako bi se naneo poraz republikancu Donaldu Trampu.

Glavna pitanja na konvenciji tiču se širine i snage trenutne koalicije oko Haris. Takođe Demokratska stranka je do skoro bila duboko podeljena oko spoljne politike, političke strategije i činjenice da Bajden čak i posle katastrofalne debate sa Trampom nije hteo da povuče kandidaturu.

Ovaj događaj će mnogim Amerikancima doneti širi uvid u politiku Kamale Haris i njenog novog potpredsednika Volca. Kako će demokrate predstaviti Haris i Volca biće ključno uzimajući u obzir da se Tramp trudi da obesmisli njihovu predizbornu poruku.

„Demokrate ulaze u tu konvenciju oduševljeni, uzbuđeni i ujedinjeni. Od ključne je važnosti da procesuiramo slučaj protiv Donalda Trampa i haosa koji bi on doneo, kao i da konvenciju završimo još ujedinjeniji, još uzbuđeniji i još više oduševljeni u poslednjih 75 ili više dana ove kampanje“, rekao je guverner Pensilvanije Džoš Šapiro, koji je takođe bio jedan od kandidata za potpredsednika u kampanji Kamale Haris.

Demokratska stranka bi verovatno bila u daleko gorem stanju da se Bajden nije odrekao nominacije. On se suočio se sa sve većom zabrinutošću zbog svoje smanjene mentalne i fizičke oštrine, nakon što se mučio da završi rečenice u debati sa Trampom, pre nekoliko nedelja.

Odlukom da se povuče i podrži Haris, 81-godišnji predsednik će na konvenciji dobiti herojsku dobrodošlicu, 52 godine nakon što je izabran u Senat SAD, a očekuje se da će upravo on održati glavnu reč u predstavljanju kandidata.

Bajden planira da podrži Haris i oštro kritikuje Trampa, pre nego što napusti Čikago i napravi mesto da se program konvencije fokusira na potpredsednicu koju je izabrao pre četiri godine.

Tramp je pokušao da podstakne tenzije zbog Bajdenovog izlaska iz predsedničke trke. On je za Bajdenov govor rekao da je to „dolina smrti na konvenciji“, sugerišući da će predsednik dobiti niže ocene nego ostali govornici. I kao što je to činio već nedeljama, Tramp je samu konvenciju opisao kao „nameštenu“ jer je Bajden, a ne Haris, osvojio 14 miliona primarnih glasova i sakupljao delegate od države do države.

Konvencija će se oslanjati na potencijal stranke da napiše istoriju. Haris se bori da bude prva žena, prva crnkinja i prva osoba azijskog porekla koja će postati predsednik.

„Nisam bila sigurna da ću doživeti ovaj trenutak, da vidim crnkinju koja je sada na korak od toga da postane naš sledeći predsednik“, rekla je zamenica guvernera Ilinoisa Džulijana Straton.

Cilj Kamale Haris biće da iskoristi konvenciju da preuzme deo zasluga za ono što su ona i Bajden postigli, a istovremeno će pokušati da pokaže da prepoznaje da birači žele i više od toga. Ona je već predstavila početne planove svoje politike usmerene na rešavanje inflacije i troškova hrane, stanovanja i brige o deci.

Jedna od glavnih platformi Demokratske stranke biće i njihovo zalaganje za pravo na abortus.

Svi živi bivši predsednici iz redova demokrata, osim Džimija Kartera koji je bolestan, pojaviće se na konvenciji, zajedno sa dugačkom listom saveznih, državnih i lokalnih zvaničnika i aktivista.

To nije bio slučaj na prošlomesečnoj konvenciji Republikanske stranke u Milvokiju, gde su bivši predsednik Džordž V. Buš i bivši potpredsednik Majk Pens, izostali sa događaja s obzirom na Trampovu antipatiju prema njima.

Očekuje se da će na demokratskoj konvenciji govoriti i bivši poslanik Adam Kinzinger, republikanac koji je istraživao Trampovu povezanost sa demonstrantima koji su pre nekoliko godina upali u parlament, a naknadno je podržao kandidaturu Haris.

Nedavne ankete pokazuju da Tramp i dalje ima prednost, u pogledu toga kako Amerikanci gledaju na politiku njega i Haris, koja se tiče ključnih pitanja kao što su ekonomija i imigracija.

Teri Mekolif, bivši guverner Virdžinije koji će prisustvovti konvenciji, upozorio je da bi euforija koju demokrate gaje zbog uspona Haris mogla da zamagli pravo stanje kampanje.

On je primetio da je republikanska konvencija u Milvokiju bila „Trampovo krunisanje“, a demokrate su „anksiozne i opsednute neizvesnošću“. Sada se čini da je Tramp taj koji se potresa dok traži pravu poruku da se zaustavi uspon Haris.

Lekcija, rekao je Mekolif, je da se nikada ne pretpostavi da je kampanja završena i da uvek zapamtite da ishod počiva na dobijanju 270 glasova Elektorskog kolegijuma.

Potencijalno odvraćanje pažnje biće hiljade demonstranata od kojih se očekuje da dođu u Čikago i osude podršku Bajdenove administracije Izraelu u ratu protiv Hamasa u Gazi. Saveznici Kamale Haris se nadaju da propalestinski demonstranti neće zaseniti zvanični program.

Šta god da se desi ove nedelje, obe strane će sa nestrpljenjem posmatrati kako Haris piše novo poglavlje u kampanji koja već predstavljala presedan.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com