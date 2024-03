SAD o Dačićevoj poseti Moskvi: Niko ne treba da omogućava Putinu promociju rata protiv Ukrajine

Nijedna država predsedniku Rusije Vladimiru Putinu ne treba da omogućava promovisanje ili opravdavanje njegovog rata protiv Ukrajine, saopštio je američki Stejt department povodom današnjeg sastanka šefova srpske i ruske diplomatije, Ivice Dačića i Sergeja Lavrova, u Moskvi.

U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa (RSE), portparol Stejt departmenta je naveo da su SAD upoznate sa izveštajima o susretu Dačića i Lavrova u Moskvi.

„Ne verujemo da bilo koja zemlja treba da pruži gospodinu Putinu platformu za promovisanje ili opravdanje njegovog agresorskog rata protiv Ukrajine“, naveo je portparol Stejt departmenta za RSE.

Dačić danas boravi u Moskvi na poziv Lavrova, sa kojim je razgovarao o unapređenju odnosa dve zemlje i drugim pitanjima.

Posle sastanka sa Lavrovom, Dačić je izjavio da je očuvanje prijateljskih odnosa sa Rusijom vitalni nacionalni interes Srbije jer to znači da će u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija uvek imati „siguran glas“ protiv kosovske nezavisnosti.

„Mnoge zapadne zemlje kažu da nama nije bitan teritorijalni integritet. A nama je on najbitniji i zato moramo da održimo prijateljske odnose sa zemljama koje najviše mogu da nam pomognu, a to su Rusija i Kina. Moramo da sačuvamo prijatelje kako bi nam pomogli u zaštiti naših najsvetijih interesa, a to su interesi države Srbije na Kosovu i Metohiji“, kazao je Dačić.

Dačić i Lavrov, koji danas puni 74 godine, večeras zajedno prisustvuju prijateljskom fudbalskom meču reprezentacija Rusije i Srbije u Moskvi.

Srbija je prva evropska država čija će fudbalska reprezentacija igrati u Rusiji od početka invazije te zemlje na Ukrajinu u februaru 2022. godine, zbog čega su ruske seniorske reprezentacije i fudbalski klubovi, muški i ženski, suspendovani iz takmičenja Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) i Evropske fudbalske unije (Uefa).

(Beta)

