SAD uvode carine od 37 odsto za Srbiju, najviše u regionu i Evropi

Među više od 180 zemalja i teritorija na koje se odnosi odluka „o recipročnim tarifama“ američkog predsednika Donalda Trampa nalazi se i Srbija, kojoj će biti određene carine od 37 odsto – najviše u regionu.

Slede Bosna i Hercegovina, kojoj su određene carine od 35 odsto, Severna Makedonija sa 33 odsto i Hrvatska, kojoj se kao članici Evrpske unije uvodi carina od 20 odsto.

Carine od po 10 odsto određene su za Crnu Goru, Albaniju i Kosovo.

Višu stopu carine nego Srbiji, SAD su uvele samo za pet zemalja – Laos (48 odsto), Madagaskar (47 odsto), Vijetnam (46 odsto) i Šri Lanku i Mjanmar, po 44 odsto.

Tramp je rekao da će njegov plan postaviti osnovne carine od 10 odsto u celosti, tako da su zemljama i teritorijama koje su imale carine za proizvode iz SAD od 10 odsto uvedene iste tolike carine.

Ali, kako je prikazano na tabelama, mnoge zemlje će se suočiti sa znatno višim stopama.

„Naplatićemo im otprilike polovinu onoga što su oni naplaćivali nama“, rekao je Tramp u Beloj kući, preneli su američki mediji.

On je sinoć najavio uvođenje opsežnih carina na uvoznu robu, od 34 odsto na kineske proizvode, 20 odsto na one koji dolaze iz Evropske unije do čak 46 odsto za robu iz Vijetnama, iznevši tvrdnju da su druge zemlje sveta njegovu zemlju „pokrale, opljačkale, silovale, poharale“.

Tramp je posegao za ovako agresivnom retorikom pošto je pokazao spremnost da razgradi globalni ekonomski sistem iako su njengovom ustanovljavanju ključno doprinele SAD posle Drugog svetskog rata.

On je jučerašnji dan proglasio „Danom oslobođenja“, dok njegovi protivnici govore o „Danu recescije“ zbog posldica koje će naneti carine SAD.

Tramp je obećao da će se fabrička proizvodnja vratiti u SAD kao rezultat uvođenja carina.

