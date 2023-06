Sandić (Nova DSS): Međunarodni faktor oslobodio albanske specijalce

Poslanik Srpske koalicije NADA (Novi DSS-POKS) Zoran Sandić izjavio je danas da je „međunarodni faktor pritiskom na vlasti u Srbiji izdejstvovao odluku o puštanju trojice šiptarskih specijalaca“.

„Kako je predsednik Mađarske Viktor Orban znao za odluku o puštanju pre nego što ju je doneo Sud u Kraljevu. Petar Petković kaže to nije političko već sudsko pitanje. To je krajnji cinizam, i dete u vrtiću zna da to nije istina“, rekao je Sandić tokom zasedanja Skupštine Srbije.

Poslanik Novog DSS-a je zapitao do kada će Vlada Srbije da „svira pod dirigentskom palicom Hila, Eskobara, Borelja i ostalih svetskih moćnika“.

„U Prištini imamo u kazamatima zatočeno na desetine Srba a šta naše rukovodstvo radi, mi puštamo trojicu šiptarskih specijalaca. Šta želimo time da postignemo? Da pokažemo stoti put da smo za mir, da smo za deeskalaciju, da pokažemo da smo za EU da smo tolerantni?“, pitao je Sandić.

On je ocenio da prištinske vlasti i Aljbin Kurti za to vreme „muče i ubijaju srpski narod na Kosovu i Metohiji“.

U Skupštini se i danas raspravalja o smenjivanju ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića.

(Beta)

