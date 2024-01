Šarl Mišel odustaje od učestvovanja na evroizborima, ipak ostaje na čelu Evropskog saveta

Predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel objavio je danas da odustaje od učestvovanja na junskim izborima za Evropski parlament, i osudio, kako je ocenio „lične napade“ kojima je bio izložen jker je najavio napuštanje funkcije da bi se kandidovao za evroposlanika.

Pre manje od tri nedelje Mišel (48) koji četiri godine presedava sastancima šefova država ili vlada evropske dvadesetsedmorice, iznenadio je sve kada je objavio nameru da ranije napusti dužnost da bi se posvetio kampanji za evropske izbore, dok mu mandat na čelu Evropskog saveta ističe u novembru.

„Lični napadi preovladavaju sve više u odnosu na faktičke argumente“, napisao je on večeras na Fejsbuku.

„Neću biti kandidat za evropske izbore“ – poručio je on, te da će do kraja mandata u novembru obavljati sadašnju dužnost i to „odlučno“.

Izbori poslanika za Evropski parlament su od 6. do 9. juna,a sledi novi sastav rukovodstava tela EU, koji treba da odrazi odnos političkih snaga proizašao iz izbora.

Mišelov neočekivana najava prevremenog odlaska početkom januara je uzburkala duhove, prometila planove i pokrenula osetljiva pitanja o njegovom nasledniku, i, kao posledicu, otvorila novu „trku“ za vodeća mesta u Briselu.

Ta objava je takođe izazvala žestoke kritike, čak i iz njegovog političkog bloka.

„Kapetan napušta brod usred oluje“ – napisala je holandska evroposlanica Sofi in’t Veld, iz grupe Obnovimo Evropu (centristi i liberali).

Šarl Mišel koji pripada istoj generaciji proevropskih lidera kao Francuz Emanuel Makron i Luksemburžanin Gzavije Betel, izabran je 2019. kao naslednik Poljaka Donalda Tuska na čelu Evropskog saveta. To je prestižno mesto, ali i rizično i često nezahvalno, gde se zbog potrage za konzensusom primorava na teške manevre, piše Frans pres.

(Beta)

