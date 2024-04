Šarović: Vučić se saglasio s prijemom Kosova u Savet Evrope

Predsednik Pokreta ljubav, vera, nada Nemanja Šarović izjavio je danas da se predsednik Srbije zvanično i otvoreno saglasio s prijemom Kosova u Savet Evrope (SE).

Šarović je agenciji Beta kazao da se Vučić saglasio s prijemom Kosova u SE pod uslovom da se formira Zajednica srpskih opština (ZSO).

„Prihvatanjem Francusko-nemačkog plana i Ohridske mape puta Vučić se saglasio s ulaskom Kosova u sve međunarodne organizacije. Članstvo Kosova u SE je logična posledica Vučićeve politike prema rešavanju kosovskog pitanja. Ovo što danas Vučić radi je samo medijska kontrola štete, jer je usled saglasnosti Srbije, prijemu Kosova u SE obezbeđena podrška i od zemalja koje nisu priznale kosovsku nezavisnost“, ocenio je Šarović.

On je rekao da je u Savetu Evrope Srbija „spala“ na četri glasa (dva iz Srbije i po jedan iz BiH i Crne Gore) i da se prijem Kosova u tu organizaciju ne može sprečiti.

„Vučić snosi najveću odgovornost za prijem Kosova u SE, jer je on to obećao svojim gazdama sa Zapada. On od 2012. godine u kontinuitetu sprovodi politiku izdaje srpskih nacionalnih interesa i odricanja državnih ingerencija na Kosovu i Metohiji. Vučića samo interesuje kako da sačuva vlast dok su Srbi na Kosovu za njega potpuno zaboravljeni“, kazao je Šarović.

Dodao je da ni posle šest meseci od tragičnih događaja u Banjskoj, Vučić nijednom nije spomenuo stradale mladiće, kao ni porodice koje se iseljavanju s Kosova.

„Vučić ne spominje ni odgovornost onih koji su rukovodili ‘operacijom Banjska’, a naravno da ne može jer je on bio komandant te tragične akcije koja je Srbiji nanela nemerljivu štetu“, istakao je Šarović.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naložio je danas Vladi Srbije da formira tim koji će voditi kampanju protiv članstva Kosova u Savetu Evropu, jer se u maju očekuje odlučujuća odluka o tome.

„Uprkos snažnim podržavaocima prištinske nezavisnosti, mislim i dalje da imamo malu šansu i zato tražim da se borite snažnije nego ikada. Ne želim da budem neprijatan pred kamerana, samo vas molim da se posvetite tome“, rekao je Vučić na posebnoj sednici Vlade Srbije.

On je dodao da je za Srbiju to od presudnog značaja.

„Moguće je da i neke zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova ne budu pozitivne o pitanju članstva Kosova u Savet Evrope“, rekao je Vučić.

(Beta)

