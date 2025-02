Saša Radulović: Protivustavno je usvajati zakone koje je predložila vlada u ostavci

Predsednik stranke Dosta je bilo Saša Radulović saopštio je danas da po Ustavu Skupština Srbije ne može da stavi na dnevni red usvajanje 62 zakona koje je predložila vlada u ostavci.

„Ustav i zakoni Srbije kažu da premijer svoju ostavku prvo podnosi skupštini, pa onda predsedniku i na kraju javnosti, da na prvoj narednoj skupština konstatuje ostavku i da prestaje mandat vladi, a kada prestane mandat vladi, vlada više ne može da predlaže zakone, donosi uredbe i imenuje lica na funkcije“, naveo je Radulović na društvenoj mreži Iks.

Po njegovim rečima, nigde u Ustavu i zakonima Srbije ne piše da premijer ostavku prvo podnosi medijima, a tek sedam dana kasnije Skupštini.

„Nigde ne piše da Skupština može da čeka više od mesec dana da reaguje na ostavku. Ne piše ni da skupština, pre konstatovanja ostavke, može da stavi na dnevni red usvajanje 62 zakona i tako nasamari slovo Ustava da vlada kojoj je prestao mandat ne može da predlaže zakone“, ocenio je.

Ustav i zakoni postoje da bi se poštovali u skladu s voljom ustavotvorca i zakonopisca, dodao je, i ne služe da se izvrću kako bi se prevario narod i zadovoljile političke potrebe bilo koga.

„Vlast je skupštinu izvrgla ruglu. To je radila i vlast socijalista 90-ih, i prethodna vlast, ali ovo sada je zaista došlo do tragikomedije. Predlaže se objedinjena rasprava o predlozima 62 zakona koji jedan s drugim nemaju nikakve veze. Takva objedinjena rasprava je suprotna Poslovniku Narodne skupštine. Na ovaj način vladajuća većina ponižava skupštinu i poslanike. Ova vlast se vadi time da je isto radila i prethodna vlast, što je na žalost tačno. Ali to im ne pomaže mnogo“, istakao je Radulović.

On smatra da svi zakoni donešeni na ovaj način i pre konstatovanja ostavke premijera i u objedinjenoj raspravi su protivustavni i kao takvi bi morali biti ukinuti.

„Isto kao što je promena ustava 2022. sprovedena protivustavno i ta promena bi morala biti stavljena van snage. Institucija koja je nadležna da protivustavne akte stavi van snage je Ustavni sud. A on je žalost slika i prilika partokratije koja je pojela celo društvo“, naveo je Radulović.

(Beta)

