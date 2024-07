Savo Manojlović: Stvari koje se ne budu rešavale u institucijama, rešavaće se na ulicama

Direktor kampanje pokreta Kreni-Promeni Savo Manojlović rekao je gostujući u Insajder intervjuu da će se stvari koje se ne budu rešavale u institucijama, rešavaće na ulicama.

Dodao je da to nije pretnja već društvena zakonomernost.

On je, odgovarajući na pitanje kako smo od izjave nekadašnje premijerke Ane Brnabić da je za vladu na projekat Jadar stavljena tačka, došli do izjave predsednika Srbije da bi rudnik litijuma mogao biti otvoren 2028. godine rekao da je to očekivano i da je pokret Kreni-Promeni upozoravao na to.

„Mi smo bili potpuno svesni da je sve što se desilo 2021. i 2022. godine bila jedna dobijena bitka, dva promenjena zakona i ukidanje prostornog plana Jadar. I to jeste jedna vrsta najveće građanske pobede od 5. oktobra, ali potpuno smo bili svesni da je vlast tada ustuknula i da je čekala da prođu dva izborna ciklusa. Ono što sada vidimo je kršenje sopstvenih odluka, sve vreme smo upozoravali na lobističke tekstove Rio Tinta, ukazivali da javni servis ignoriše javnu raspravu, da je izvršen državni udar nestavljanjem narodne inicijative u ustavnom roku. Ali isto smo tako upozoravali da se krši zakon o lobiranju i zakon o informisanju jer ste imali navalu lobističkih tekstova čiji je cilj bio da sprovedu neku vrstu lobotomije javnog mnenja”, istakao je Manojlović.

On je ocenio da je u pitanju borba za dve vizije Srbije, jednu koju su namenili Rio Tinto i vlast, a to je neka vrsta figurativne afričke kolonije, a druga vizija je vizija Srbije kao moderne evropske zemlje.

„Narod Srbije će imati koristi od iskopavanja litijuma onako kao što narod Konga ima koristi od iskopavanja dijamanata“, zaključio je Manojlović.

(Beta)

