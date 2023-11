SDS: Boris Tadić posetio porodicu Stanike Gligorijević, razgovarali o dva minuta nedostajućeg snimka

Predsednik Socijaldemokratske stranke (SDS) i jedan od nosilaca izborne liste „Dobro jutro Srbijo“ Boris Tadić razgovarao je danas u selu Debelica sa članovima porodice tragično nastradale Stanike Gligorijević, saopšteno je iz SDS-a.

„Sa suprugom i sinovima Stanike Gligorijević Tadić je razgovarao o dva minuta koja nedostaju sa snimka saobraćajne nesreće na naplatnoj rampi u Doljevcu, u kojoj je Stanika izgubila život. Iako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić javno potvrdio da je video ceo snimak, članovi porodice pokojne Stanike su i tokom ove posete rekli da još uvek ni oni, ni njihov advokat nisu videli ta dva minuta snimka koji nedostaju“, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da je „suprug pokojne Stanike Velimir Gligorijević u razgovoru sa Borisom Tadićem rekao da su tražili da advokat pogleda ta dva minuta, ali da im to nije dozvoljeno“.

„Boris Tadić je pružio punu podršku porodici u njihovoj borbi da konačno dođu do istine o okolnostima u kojima je izugubila život njihova supruga i majka i da će se „najsnažnije boriti za to da se ovaj slučaj rasvetli do kraja“.

„Borićemo se za to da svi odgovorni za izvršenje ovog dela odgovaraju pred zakonom, ali i oni koji su umešani u prikrivanje dokaza i zataškavanje ovog slučaja“, naglasio je Tadić i dodao da u Srbiji „više nikada ne sme da se ponovi ovakva sramota oličena u slomu pravne države, ali i elementarnog morala“.

Nesreću u kojoj je Stanika Gligorijević poginula, u kojoj je takođe troje ljudi lakše a dvoje teže povređeno, izazvalo je vozilo bivšeg v.d. direktora ‘Koridori Srbije’ Zorana Babića, koji se u njemu i nalazio.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.