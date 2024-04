Šest novih biljnih vrsta otkriveno u kineskom Guangsiju

Nedatirana fotografija koju je dostavio Institut za kinesku medicinu i farmaceutsku nauku Guangsi prikazuje Vernicia calcicola, biljnu vrstu otkrivenu u južnom kineskom autonomnom regionu Guangsi Džuang (Guangsi Institut za kinesku medicinu i farmaceutske nauke/preko Sinhue)

Šest novih biljnih vrsta otkriveno je u južnom kineskom autonomnom regionu Guangsi Džuang, saopštio je Guangsi institut za kinesku medicinu i farmaceutske nauke.

Šest novih vrsta, a to su Vernicia calcicola, Paraphlomis caloneura, Mitreola quanruii, Walsura guangxiensis, Lysimachia cavicola i Aletris guangxiensis, pronađene su tokom četvrtog nacionalnog istraživanja resursa tradicionalne kineske medicine (TCM) i prvog istraživanja resursa germplazme trave i grmlja u Guangsiju.

Relevantno istraživanje objavljeno je u naučnim časopisima Fitotaksa (Phytotaxa), Sistematik botani (Sistematic Botany) i FitoKiz (PhitoKeys) 2023. i 2024. Godine, prenosi Sinhua.

Hu Renčuan, član istraživačkog tima i saradnik istraživač iz Guangsi glavne laboratorije za standarde kvaliteta TCM, rekao je da se glavne sorte Vernicia-e, ili tungovog stabla (Vernicia fordii) ulja, uglavnom uzgajaju u oblastima Kine sa kiselim zemljištem, ali nova vrsta Vernicia calcicola otkrivena je u krečnjačkim oblastima duž kinesko-vijetnamske granice u Guangsiju. On je rekao da otkriće može da doprinese industrijama koje koriste drvo tungovog ulja i uzgoju novih sorti tungovog stabla, kao i da obezbedi novu metodu za kontrolu dezertifikacije u krečnjačkim oblastima.

Nedatirana fotografija koju je dao Institut za kinesku medicinu i farmaceutsku nauku Guangsi prikazuje Aletris guangxiensis, biljnu vrstu otkrivenu u južnom kineskom autonomnom regionu Guangsi Džuang. (Guangsi Institut za kinesku medicinu i farmaceutske nauke/preko Sinhue)

The discovery of the new species further enriches China’s biodiversity resources, contributing to further research on the relevant plant’s ecological functions, economic value and medicinal functions, according to the research team. Huang Junfeng, drugi član tima i potpredsednik Guangsi instituta za kinesku medicinu i farmaceutske nauke, rekao je da je Aletris guangxiensis otkriven na relativno maloj nadmorskoj visini od 320 metara, dok rod kojem pripada uglavnom raste u područjima sa višim nadmorskim visinama. Stoga otkriće ima određeni značaj za istraživanje fitogeografije i populacijske raznovrsnosti roda.

Otkriće nove vrste dodatno obogaćuje kineske resurse biodiverziteta, doprinoseći daljem istraživanju ekoloških funkcija relevantnih biljaka, ekonomske vrednosti i lekovitih funkcija, naveo je istraživački tim.

