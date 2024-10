Simić (PSG): Grad Beograd će sigurno izgubiti arbitražu u sporu sa kompanijom KentKart

Predsednik beogradskog odbora Pokreta slobodnih građana (PSG) Stefan Simić ocenio je danas da će Grad Beograd izgubiti arbitražu u sporu sa turskom kompanijom KentKart, koja traži isplatu između 10 i 17 miliona evra, a radila je naplatu karata u beogradskom prevozu.

„Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić kada je došao na tu poziciju pokušao je da raskine ugovor sa KentKartom, a to je dovelo do toga da je ta kompanija pokrenula arbitražu 1. aprila ove godine u Vašingtonu, gde zahtevaju da se isplati između 10 i 17 miliona evra“, kazao je Simić na konferenciji za novinare.

Grad Beograd je prošle godine jednostrano raskinuo ugovor sa kompanijom „Kentkart Southeast Europe“ koja se bavila naplatom karata u beogradskom prevozu, a koji je potpisan 2021. godine na rok do 13 godina.

Posle raskida ugovora Grad Beograd je osnovao novo javno preduzeće „Naplata prevozne usluge“ i preuzeo posao naplate karata, a zbog raskida ugovora, turski Kentkart Global uputio je 20. marta 2023. godine državnim organima obaveštenje o nameri pokretanja postupka protiv Srbije u kojem je ukazao na „grubo kršenje standarda zaštite“ od strane gradnonačelnika Beograda.

Simić je podsetio da je prvo ročište trebalo da bude 30. aprila, a drugo 28. juna, kao i da su oba ročišta otkazana, jer su se obe strane „dogovorile da je to dobro“.

„Jasno je da Grad Beograd i Srbija pokušavaju da se nagode van ove arbitraže da bi isplatili manje novca, a naša informacija je da KentKart ne želi na tu cifru da pristane, očigledno je da će nas mnogo koštati“, kazao je on.

Simić je naveo da je bivši šef kabineta gradonačelnika Beograda Nenad Milovanović pokušao da potplati kompaniju KentKart i da je to priznao na sudu.

„Milovanović je obećao da će im namestiti javnu nabavku i to je priznao na sudu, da je hteo da ih podmiti u opštem interesu. Ovo je on izgovorio na sudu, a pojavio se onog trenutka kada je Šapić predstavljao plave autobuse, što znači da čovek koji je priznao da je želeo da podmiti stranu firmu i dalje radi za Šapića“, kazao je on.

Simić je ocenio da je grad Beograd pred „kolapsom“, jer su ulice raskopane, javni prevoz ne funkcioniše i u njega se ulazi kao u „ruski rulet“.

„Kišna kanalizacija ne funkcioniše, svaka manja poplava poplavi ovaj grad i to je sve razlog zbog čega Šapić pored svih koruptivnh ugovora koje radi treba da bude smenjen“, naveo je Simić.

Prema njegovim rečima, gradonačelnik Beograda je izgubio podršku svojih koalicionih partnera i vlastite stranke.

„Imamo Socijalističku pariju Srbije koja je u Skupštini Srbije rekla da je pogrešila što je podržala Šapića za gradonačelnika Beograda. Imamo odgovor predsednika Srbije Aleksandra Vučića na jednu ‘glupu’ ideju gradonačelnika da premesti grob Josipa Broza Tita, na šta je predsednik rekao da ‘od toga nema ništa'“, kazao je on.

Simić je rekao da postoje „jasne naznake“ da Šapić nije u dobrim odnosim i sa ministrom finansija Sinišom Malimn, koji nije bio na sednici kada se glasalo o rebalansu budžeta grada Beograda, kao i sa premijerom Milošem Vučevićem koji je otkazao svoje prisustvo na otvaranju nove autobuske stanice na Novom beogradu u Bloku 42.

(Beta)

