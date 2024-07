Sindikat GSP: Autobusu privatnog prevoznika u Beogradu eksplodirala guma i završila na trotoaru

Guma je eksplodirala i otpala sa gradskog autobusa privatnog prevoznika u Beogradu i završila na trotoaru s druge strane ulice, saopštio je danas sindikat „Centar GSP Beograd“.

U saopštenju je ocenjeno da je to što se desilo s tim autobusom na liniji 25 u Ulici Micka Krstića u naselju Karaburma „ozbiljan incident u kojem samo pukom srećom nije došlo do ozbiljne povrede ili stradanja prolaznika“.

Sindikat GSP je naveo da „glavnu odgovornost za održavanje vozila snosi privatni prevoznik koji je i vlasnik vozila, ali ističemo i ogromnu odgovornost Grada Beograda“.

U saopštenju piše da „Grad Beograd mesecima ne sprovodi nikakvu kontrolu poštovanja ugovornih obaveza od strane privatnih prevoznika, zbog čega su građani Beograda prepušteni na milost i nemilost pojedinih privatnih firmi koje nije briga da li će neko ponovo nastradati usled njihovog nemara i neodržavanja voznog parka“.

Sindikat „Centar GSP Beograd“ navodi da, „umesto da privatni prevoznici budu rigorozno sankcionisani za sve propuste koji se dogode, gradska vlast čini upravo suprotno i smanjuje broj autobusa GSP ‘Beograd’ za više od 300, a povećava broj autobusa privatnih prevoznika, i to onim prevoznicima sa najlošijom reputacijom i dokazano opasnim vozilima, a za mnogo veći novac nego što je GSP ‘Beograd’ kao gradski prevoznik plaćen po ugovoru s Gradom“.

Kao ilustraciju stanja s vozilima privatnih prevoznika Sindikat je naveo da je po prijavama građana samo za vozila na liniji na lini 511 do Sremčice, Uprava saobraćajne policije MUP-a od marta do maja ove godine napisala čak 272 kazne za prekršaje kao što su tehnički neispravni autobusi i radno vreme vozača duže od zakonski dozvoljenog i dodaje da je to sindikatu „Centar GSP Beograd“ zvanično potvrđeno u MUP-u.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.