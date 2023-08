Siniši Malom priznata diploma doktora nauka koju je stekao u Slovačkoj

Agencija za kvalifikacije priznala je ministru finansija Siniši Malom diplomu doktora nauka koju je stekao na Tehničkom univerzitetu u slovačkom gradu Košice, preneo je portal Danas.

Kako su za portal naveli iz te agencije, zahtev za priznavanje diplome primili su 27. jula.

„Uvidom u dostavljenu dokumentaciju ENIC /NARIC centar kao organizaciona jedinica Agencije za kvalifikacije je utvrdio da je dostavljena sva potrebna dokumentacija i da su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi za priznavanje diplome. Shodno tome, Agencija za kvalifikacije je 2. avgusta donela rešenje o priznavanju navedene doktorske diplome“, naveli su iz Agencije za kvalifikacije.

Ministar finansija Siniša Mali objavio je krajem juna da je posle tri godine na doktorskim studijama na Ekonomskom fakultetu Tehničkog univerziteta u Slovačkoj, odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom „The Flypaper Effect in the Republic of Serbia“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.