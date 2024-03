Škola ‘Vožd Karađorđe’ u Aleksincu nadomak svog rok benda

Ideja direktorke Osnovne škole “Vožd Karađorđe” u Aleksincu Maje Radoman Cvetićanin da škola dobije đački rok bend počela je da se ostvaruje.

U jednoj od učionica napravljen je muzički klub u okviru koga se organizuju radionice na kojima učenici uče da sviraju bubnjeve, gitare i druge muzičke instrumente. Prema rečima Radoman Cvetićanin muzički klub je oformljen nakon što je škola kupila bubnjeve, a potom su donatori, među kojima su i Bajaga i instruktori, učenicima poklonili gitare, tarabuku i pojačalo.

„Nisam očekivala da će biti ovakva reakcija i ovoliki odziv, ali smatrajući da muzika leči, oplemenjuje, mi smo ušli u ovu inicijativu za pokretanje muzičkog kluba. Naišli smo na divan odjek i saradnika i dece i srećni smo što okupljamo neke mlade ljude. Verujem da će ih u narednom period biti više jer je veliko interesovanje”, istakla je Radoman Cvetićanin.

Cvetićanin je kazala da priželjkuje u školi muzički bend koji bi promovisao rok muziku, jer rokenrol smatra protivtežom u odnosu na turbo folk i sav šund sa kojim smo zatrpani sa svih strana. Ona je kazala da je važno da deca imaju mogućnost izbora.

„Mislim da muzika koja opstaje jeste kvalitetna i mislim da je bitno da deci ponudimo širinu. To je zapravo najvažnije što škola treba da pruži, mnoštvo vannastavnih aktivnosti gde će se deca osećati dobro, iskazivati svoja interesovanja, istraživati interesovanja, razvijati svoje talente“, smatra Cvetićanin.

Učenica osmog razreda škole „Vožd Karađorđe“ Julija Denčić prvi put se susrela sa gitarom upravo u novoosnovanom školskom muzičkom klubu.

„Meni dosta znači gitara, nije samo da je jedan od mojih omiljenih instrumenata, gitara je osnovni deo skoro svakog benda“, kazala je.

Goran Stanković vaspitač u domu za decu i saradnik u muzičkoj radionici kazao je da je ideju direktorke Cvetićanin za osnivanje muzičkog kluba, oberučke prihvatio.

„Puno bubnjara mojih prijatelja je zvalo, nudilo pomoć deci tako da se ta ideja neverovatnom brzinom raširila, svi hoće da pomognu, a ima mnogo talentovane i dobre dece. Sada smo im pružili mogućnost i da se družimo i da radimo i mislim da će se iz ove ideje izroditi dobra ritam sekcija”, smatra Stanković.

Stanković priprada generaciji koja je odrasla na rok muzici i on sada to svoje znanje sa puno entuzijazma prenosi. Dodatni podstrek mu je to što vidi da mlade interesuje muzika i nisu uz telefon.

