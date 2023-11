Slaviša Petković: Za vreme Srpske liste i Vučića s Kosova se iselilo 40.000 Srba

Bivši ministar za zajednice i povratak Slaviša Petković izjavio je danas da se u poslednjih deset godina s Kosova i Metohije odselilo oko 40.000 Srba.

„Najveći procenat Srba sa severa je otišao u poslednjih deset godina od dolaska Vučića (Aleksandar) na vlast i instaliranja takozvane Srpske liste na Kosovu, koja je preuzela sve, postala apsolutno gospodar života i smrti kada su Srbi bili u pitanju. Uz svestranu pomoć Prištine i pomoć Srpske liste i politike koju vodi Aleksandar Vučić skoro 40.000 Srba se iselilo u poslednjih 10 godina“, rekao je Petković, prenosi Radio Kim.

Petković je rekao da su na iseljavanje Srba uticala i ubistva dvojice kandidata za gradonačelnika Severne Mitrovice, Dimitrija Janićijevića i Olivera Ivanovića.

Ocenio je da je od potpisivanja Briselskog sporazuma počeo proces priznavanja nezavisnosti Kosova.

„Zapravo, to je proces zaokruživanja unutrašnje nezavisnosti da bi se kasnije došlo do ovog što je Fon der Lajen rekla u Beogradu da Srbija mora da prizna de fakto nezavisnost Kosova. Jednostavno, deo Srba nije hteo to da prihvati, neće da živi u nezavisnom Kosovu i zato odlazi. Drugi razlog je permanentni, svih ovih godina: pritisci, paljenje automobila Srba od strane Srba na severu, bacanje bombi Srbima, ubistvo Janićijevića, ubistvo Ivanovića… Sve je to unelo strah pogotovo kod Srba na severu“, rekao je Petković.

(Beta)

