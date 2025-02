Slobodan Marković: Fer izbori jedini institucionalni izlaz iz krize, studentski marševi slobode

Profesor političke antropologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu Slobodan G. Marković izjavio je da je priprema za slobodne i fer izbore jedini institucionalni izlaz iz političke krize u Srbiji.

„Problem je u tome što onaj deo Srbije koji je na ulicama, a to znači i sve opozicone političke stranke, ne veruje vlastima da su spremne da obezbede uslove za slobodne izbore. Promena sastava vlade neće nikog zadovoljiti i samo je manevarski potez vlasti da izbegne raspisivanje izbora na kojima bi ona bila jedina učesnica“, rekao je Marković u intervjuu za nedeljnik Vreme.

On je ocenio da je vlastima u interesu da kupuje vreme nadajući se da će studentski i građanski pokret da splasne.

„Ako i novoizabrana vlada bude kratkotrajna, ne vidim šta će drugo vlast moći da uradi nego da, na kraju, prihvati koncept prelazne vlade koja bi pripremila slobodne izbore“, rekao je Marković.

„Studentski protest marševima mapira jednu novu Srbiju koja se samoidentifikuje kao Srbija oslobođena od straha. Prvi čin bio je skup na Autokomandi. tada je simbolički stvorena zona od Hrama Svetog Save do Autokomande, koja je bila oslobođena traha“, naglasio je Marković.

„Bio je to spektakl različitosti i dokaz da u Srbiji oslobođenoj od straha ima mesta za sve: od studenata koji žive najrazlčitijim životnim stilovima, preko umetnika i profesora, do bajkera, poljoprivrednika i veteraja elitnih vojnih jedinica. Na sloganima je bilo svega, od Če Gevare preko liberalizma do patriotskih poruka“, naveo je Marković.

„Na marševima koji su usledili svako mesto kroz koje su studenti prolazili je, antropološki rečeno, učestvovalo u procesu prelaska. Taj prelazak bio je iz stanja zebnje i teskobe u nešto što su oni koji su učestvovali u dočecima studenata, po sopstvenim iskazima, doživelil kao novostečenu slobodu“, rekao je Marković.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com