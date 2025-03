Slobodan Samardžić: Vlast će radije formirati novu vladu nego što će ići na izbore

Profesor Fakulteta političkih nauka Slobodan Samardžić ocenio je danas da aktuelnoj vlasti više odgovara da formira vladu nego da ide na izbore te dodao da glasanje u postojećim uslovima ne bi imalo smisla.

On je u intervjuu za list Danas kazao da bi opozicija verovatno bojkotovala izbore u ovom momentu i da ta situacija ne bi išla na ruku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i da će zato radije napraviti vladu na osnovu sadašnje parlamentarne većine.

„Svetan je da izbori bez ozbiljnih promena neće uspeti. Prošli bi bez opozicije, a to mu ni zapadni pokrovitelji ne bi prhvatili. Zato mu je lakše da ide na novu vladu sa starom parlamentarnom većinom, ali u postojećim uslovima ni to ne bi zadovoljilo činioce u EU. Što se njih tiče najbolje bi bilo da dođe do nekog, ma kakvog dogovora sa opozicijom“, smatra Samardžić.

Po njegovim rečima, dogovor vlasti i opozicije trenutno je nemoguć.

Peofesor je kazao da su opozicione stranke „slabiji činilac“ u trenutnim dešavanjima u zemlji, ali da je manevarski prostor koji ima Vučić znatno sužen.

„Na delu su višemesečni protesti studenata, poljoprivrednika, brojnih profesora i građana. To je realna društvena snaga koja traži promenu režima i promenu u rukovođenju državom (…) Gledajući sa te strane Vučiću je manevarski prostor znatno sužen, ali bez direktnog pritiska na institucije koje je sam obesmislio, on neće pristati ni na šta“, naveo je Samardžić.

Vučić je ranije najavio da danas počinje konsultacije o sastavu nove vlade Srbije.

(Beta)

