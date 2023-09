Šmit: Neka Dodik ne misli da se može sakriti iza naroda ili da ga narod u RS podržava

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit je danas izjavio da ima instrumente da smeni predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, ali da smatra da je najbolje za BiH da tamošnje društvo rešava probleme koje ima.

Šmit je u intervjuu za sarajevski „Avaz“ rekao da „suprotno Dodikovoj tvrdnji o mom kolonijalnom upravljanju, ja bih bio srećan da ne moram da donosim odluke. I neka ne bude uveren da će se sakriti iza naroda ili da ga narod u RS podržava. Ako se sećamo 2. oktobra (prošlogodišnji opšti izbori u BIH), rezultati za predsednika RS bili su jako diskutabilni, o njima se jako mnogo priča“.

Šmit je, komentarišući otvoreno pismo koje mu je uputio Dodik, iznoseći niz optužbi na njegov račun i osporavajući mu legitimitet visokog predstavnika u BiH, jer njegovo imenovanje nije potvrđeno u Savetu bezbednosti UN-a, ocenio da „sadržaj Dodikovog pisma ispod svakog nivoa i nije dostojan nekoga ko ima političku odgovornost“.

Dodiku je preporučio da još jednom pita generalnog sekretara UN Antonija Gutereša ko je visoki predstavnik u BiH, dodavši da se o tome može raspitati i u celom Savetu za primenu mira u BiH (PIC).

„Mislim da mu nije dobro da razgovara samo sa (ruskim predsednikom) Vladimirom Vladimirovičem“ Putinom, ocenio je Šmit.

Upitan zašto u ponedeljak nije otišao u Banjaluku, kako je bilo najavljeno, visoki predstavnik u BiH je odgovorio da „ne može i neće sve informacije koje ima izneti javno, ali da su postojali razlozi“.

„Obavešten sam da je neko u RS hteo da napravi ’borbu petlova’. Ja za nešto takvo nisam na raspolaganju. Moja snaga se ne ogleda u vrištanju, već se pokazuje mudrošću“, rekao je Šmit.

Dodao je da će sigurno otići u Republiku Srpsku kad god hoće, zato što je to, kako je naglasio, Bosna i Hercegovina i zato što ne postoji granica između entiteta, već samo administrativna linija.

Komentarišući to što je i opozicija u RS odbila sastanak s njim, Šmit je naveo da „ima razumevanja za opoziciju“ jer „nije lako biti opozicija u RS“.

„Ali, u vezi s tim strankama koje ste naveli, ja bih mogao reći i mesto i vreme kada su mi njihovi lideri, njihovi rukovodioci tražili da maknem Dodika uz primenu bonskih ovlašćenja. Zbog toga me čak iznenadilo to da su se neki od njih solidarisali s Dodikom“, kazao je on.

Upitan koji su opozicioni lideri to tražili od njega, Šmit je naveo da to ne može da kaže jer su to bili poverljivi razgovori.

(Beta)

