Šmit posetio Banjaluku, Dodik naredio da ga policija izbaci iz grada

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit bio je danas u Banjaluci, gde je posetio Agenciju za identifikacione dokumente, evidenciju i razmenu podataka BiH (IDDEEA).

„Ova poseta predstavlja važan korak u daljem jačanju saradnje između IDDEEA i međunarodnih institucija koje podržavaju razvoj i modernizaciju sistema identifikacionih dokumenata i digitalne transformacije u BiH“, saopštili su iz Kancelarije visokog predstavnika (OHR).

Dodali su da se Šmit u Banjaluci sastao i sa potpredsednikom RS Ćamilom Durakovićem.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji danas boravi u Doboju, gde je održana sednica Glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) čiji je lider, rekao je da je obavešten da je Šmit danas u Banjaluci i da je naredio da ga izbace.

„Mislim da ga sada juri policija da ga izbaci, ako nije već deportovan“, rekao je Dodik novinarima u Doboju.

Dodao je da je Šmit danas doputovao u Banjaluku, jer je znao da je entitetski politički vrh, koji ga ne priznaje za visokog predstavnika, u Doboju.

„On je to uradio jer je znao da smo mi sada u Doboju. Što nije došao u Doboj pa se prošetao ovamo. Šeta kad nas nema“, naveo je Dodik.

Potom je rekao da „on nema nikakav problem što Šmit šeta Banjalukom“, ali da ne može ući ni u jednu instituciju.

„Ako je otišao u kafanu, ja ne branim, to je u redu, ali u institucijama postoji jasan zaključak da je on lažan i da ne može u funkciji u kojoj se on predstavlja lažno biti primljen“, poručio je Dodik.

(Beta)

