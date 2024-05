Snažna solarna oluja pogodila Zemlju, može izazvati poremećaj komunikacija i severna svetla

Neuobičajeno snažna solarna oluja koja pogađa Zemlju mogla bi da izazove severna svetla u SAD ovog vikenda i potencijalno poremeti strujne i komunikacione mreže, objavila je američka Nacionalna uprava za okeane i atmosferu (NOAA).

NOAA je izdala upozorenje za geomagnetsku oluju, kada su posledice solarne eksplozije stigle na Zemllju, u petak popodne, nekoliko sati ranije nego što je očekivano.

Posledice će se na Zemlji osećati tokom vikenda i moguće i tokom iduće nedelje. Radi se o prvoj geomagnetskoj oluji u gotovo 20 godina.

NOAA je upozorila operatore energetskih postrojenja i svemirskih letelica u orbiti da preduzmu mere predostrošnosti, kao i američku Saveznu agenciju za upravljanje vanrednim situacijama (FEMA).

„Većina ljudi na Zemlji neće morati ništa da radi“, rekao je Rob Stinberg naučnik u američkoj Upravi NOAA.

Prve posledice nekoliko koronalnih eksplozija (CME) – izbacivanja plazme i magnetnih polja sa Sunca – stigle su u ranim popodnevnim satima u petak po istočnoameričkom vremenu, saopštila je NOAA.

Očekuje se da će snažnije geomagnetne oluje potrajati tokom vikenda. One su usledile kako se Sunce približi vrhuncu 11-godišnjeg ciklusa koji donosi povećanu aktivnost.

Oluja bi mogla da proizvede severna svetla zvana i aurora borealis koja idu južno do američke savezne države Alabame i do severne Kalifornije, sopštila je NOA. Ali to je teško predvideti i stručnjaci su naglasili da se neće raditi o dramatičnim zavesama boje obično povezanim sa severnim svetlima, već će više ličiti na zelenkaste bljeske.

„To je zaista poklon svemirskog vremena – aurora“ rekao je Stinberg. On i njegove kolege rekli su da najbolji pogledi na aurore mogu da dođu sa telefonskih kamera, koje bolje hvataju to svetlo nego golo oko.

„Snimite nebo i moguće ćete dobiti poklon za oči“, rekao je jedan od stručnjaka.

Najintenzivnija solarna oluja zabeležena u istoriji, 1859, izazvala je aurore u centralnoj Americi i moguće čak na Havajima, a stručnjak iz uprave NOAA Šon Dal kaže da se sada to ne očekuje ali da bi moglo da bude blizu toga.

Oluja predestavlja rizik za linije prenosa visokog napona, ne za električne linije koje se obično nalaze u domovima ljudi. Mogu biti pogođeni i sateliti koji bi onda mogli da poremete službe navigacije i komunikacije na Zemlji.

Ekstremna geomagnetska oluja 2003. godine je na primer dovela do prekida struje u Švedskoj, i oštećenja elektro transformatora u Južnoj Africi.

Čak i kada se oluja završi signali između GPS satelita i prijemnika na zemlji bi mogli da budu poremećeni ili izgubljeni, saopštila je NOAA, ali stručnjaci kažu da ima toliko satelita za navigaciju da bilo kakvi prekidi ne bi trebalo da traju dugo.

Sunce izbacuje jake solarne baklje od srede, koje izazivaju koronalne eksplozije.

Sve je deo solarne aktivnosti koja se pojačava kako Sunce dostiže vrhunac svog 11-ogodišnjeg ciklusa.

Američka svemirska agencija NASA je saopštila da oluja ne predstavlja ozbiljnu pretnju za sedam astronauta koji se nalaze na Međunarodnoj svemirskoj stanici. Najveća briga su pojačani nivoi radijacije i posada Stanice bi mogla da se pomeri u bolje zaštićen deo stanice ako bude potrebno, rekli su stručnjaci.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.