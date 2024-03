Šolc najavio istragu o curenju informacija iz nemačke vojske Rusiji

Nemački kancelar Olaf Šolc (Scholz) je danas izjavio da se temeljno istražuje curenje snimka vojnih oficira kako razgovaraju o poverljivim stvarima u vezi s ratom u Ukrajini, što je objavljeno u Rusiji.

„To je veoma ozbiljna stvar i zato je sada predmet veoma pažljive, veoma temeljne i veoma brze istrage“, rekao je Šolc tokom posete Rimu.

Direktorka ruskog državnog televizijskog kanala Margarita Simonjan je u petak na internetu objavila 38-minutni audio snimak – kako je rekla – razgovora oficira nemačke vojske o napadu na Krim 19. februara.

Čuje se kako razgovaraju o mogućnosti da ukrajinske snage upotrebe dugometne krstareće rakete vazduh-zemlja „Taurus“ nemačke proizvodnje i potencijalnim posledicama.

Ukrajina dugo od Nemačke traži te rakete „nevidljive stelt-tehnogoije“ koje mogu da pogode ciljeve udaljene više od 500 kilometara.

Šolc je do sada odbijao da pošalje te rakete, strahujući da bi to dovelo do zaoštravanja rata u Ukrajini.

To uključuje gađanje ciljeva kao što je glavni most preko Kerčkog moreuza, koji povezuje Rusiju s Krimom kojeg je Rusija pripojila 2014. godine.

Oficiri razgovaraju i o upotrebi raketa koje su Kijevu isporučile Francuska i Velika Britanija.

Stručnjaci koje je konsultovao nemački časopis „Špigel“ smatraju da je snimak autentičan.

Neimenovani portparol Ministarstva odbrane Nemačke je rekao Frans presu da je istraga u toku „da bi se utvrdilo da li su presretnute komunikacije u sektoru vazduhoplovstva“.

Govoreći danas na diplomatskom forumu u Turskoj, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da snimak pokazuje da Ukrajina i njene pristalice „apsolutno ne žele da promene kurs i žele da nanesu strateški poraz Rusiji na bojnom polju“.

(Beta)

