Spajić: Ispitaćemo postupanje policije prilikom privođenja studenta Stojakovića

Premijer Crne Gore Milojko Spajić saopštio je da će zadužiti ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića da ispita postupanje policije u slučaju privođenja studenta iz Beograda Luke Stojakovića.

„Žao mi je što je gospodin Stojaković doživio neprijatnost u Crnoj Gori. Zadužićemo ministra unutrašnjih poslova da još jednom ispita postupanje policije u konkretnom slučaju, a posebno u delu testiranja na psihoaktivne supstance“, napisao je Spajić na društvenoj mreži Iks.

Naglasio je da gosti iz Srbije i drugih zemalja treba da se osećaju komforno u Crnoj Gori bez izuzetka.

Student Fakulteta organizacionih nauka iz Beograda Luka Stojaković ispričao je da ga je crnogorska policija držala u samici 24 sata, i da su mu rekli da je njegovo privođenje naređeno „s vrha“.

Stojaković je objavio na Instragramu da ga je policija privela u Crnoj Gori 19. februara čim je prešao granicu.

Naveo je da je nakon petnaestak minuta, posle prelaska granice, primetio policijsko vozilo s desne strane i pomislio zbog čega se ono tu nalazi i nikoga ne zaustavlja.

Kako je ukazao, nije učinio nijedan saobraćajni prekršaj, ali i da, kad je prošao pored njih, policajci su upalili rotaciju za njim, zaustavljajući ga nasred puta.

„Odmah su mi rekli da pređem u njihovo vozilo, uzeli su mu dokumenta, ništa me nisu pitali, samo su mi rekli da radim test na psihoaktivne supstance. Kada smo imali problem s BIA, advokat nas je savetovao da nikako ne radimo nikakav test na psihoaktivne supstance od strane policijskih službenika, nego da isključivo tražimo test krvi. Tako sam i uradio, ali mi je policijski službenik rekao da to u tom trenutku nije moguće i da imam opciju ili da odbijem test na psihoaktivne supstance ili da ga odradim. Ja sam odbio test, lišen sam slobode na 24 sata. Ležao sam 24 sata u samici“, naveo je Stojaković.

Istakao je da mu je posle 12 sati rečeno da mu je automobil privremeno oduzet, a nakon pitanja zbog čega mu je vozilo oduzeto, policajac nije znao da da odgovor.

„Posle 24 sata su me izveli iz samice i odveli u sudnicu. Morao sam da platim kaznu. Nakon toga maricom su me odvezli do automobila. Tamo me čekalo 12 policajaca i policijski psi. Detaljno su pregledali vozilo. Neke mikroskope su gurali u klima uređaje. Pretresli su mi i lične stvari. Naravno, ništa nisu pronašli. Čak me jedan od policijskih službenika nazvao Laza, tako da ne znam da li je cela ova situacija bila nameštena za mene ili za mog brata. Posle su me odvezli u policijsku stanicu, a onda su mi se izvinili na torturi koju sam doživeo, rekli da to nije do njih. Doslovce su mi rekli da je to naređeno sa vrha“, ispričao je Luka Stojaković.

Luka Stojaković i njegov brat Lazar bili su na meti beogradskih tablioda, koji su ih označili kao organizatore studentskih protesta.

U pokušaju diskreditacije studentskih protesta, provladini portali su objavili fotografije njihovih pasoša, uz naslov koji insinuira da Hrvati predvode protest studenata.

Luka i Lazar Stojaković su rođeni u Beogradu, a vode poreklo iz Knina.

(Beta)

