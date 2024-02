Spajić o svemu: 'Želim da zauvek promenim Crnu Goru'

Premijer Milojko Spajić je izneo da je članstvo Crne Gore u NATO-u 2020. godine podržavalo pet odsto Srba u Crnoj Gori, a da je danas to „skoro pola – pola“.

On je to kazao na brifingu na temu „Nova vlada, novi izgledi? Oživljavanje nastojanja Crne Gore za pristupanje EU“ u Briselu, prenose podgorički mediji.

Rekao je da je Crna Gora „skromna i ne može menjati regionalne prilike“.

„Ne možemo promeniti Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, ali možemo predvoditi primerom: Prvo promeni sebe, uradi domaći i budi uspešan… Onda će to EU, nadamo se, prepoznati i ubrzati naš evropski put. Time bi se poslala snažna poruka i drugima“, ocenio je premijer.

Rekao je da je Crna Gora ima „veoma snažne stavove“ o NATO-u, ratu u Ukrajini, EU integraciji, zajedničkoj politici.

„Ali to ne znači da treba da imamo užasne odnose sa Srbijom. Ne možemo ih osuđivati, deset puta smo manji. Možda to mogu Nemačka, Francuska, ali ne i mi“, ukazao je on.

Spajić je, na pitanje o regionalnoj inicijativi „Otvoreni Balkan“ rekao da je integracija regiona važna i da je Crna Gora želi, ali da ta inicijatima ne može ni u kojem smislu biti zamena za članstvo u EU.

„Šta god da je ‘plan B’, nećemo mu se pridružiti. Ono što je ‘plan A’, sto odsto smo u tome“, rekao je on.

Spajić je rekao i da smatra da su političari u Crnoj Gori „u suštini trgovci“ i kao primer takvog rezonovanja naveo: „Ako glasam za vrhovnog tužioca, može li moja partija imati člana u odboru direktora?“ i dodao: „Ne živimo u savršenom svetu, imate to što imate“.

„Dolazim iz korporativnog sveta i mislim da su političari užasni“, ali „moramo isporučiti rezultate“.

„Za to morate biti realistični i naći rešenja, naravno u skladu sa zakonom, sve što se može uraditi malim političkim uslugama, pominjanjem njihovog imena ponekad, čestitanjem, svim tim masažama ega – sve ćemo to da uradimo, zato što želimo rezultate“, objasnio je premijer.

Spajić je, na pitanje o tome koliko je Crna Gora spremna da se suprotstavi pretnjama od dezinformacija, rekao da je Crna Gora prošla kroz veoma težak period „zbog malignog stranog uticaja, posebno ruskog“.

Rekao je da Crna Gora mora postati mnogo otpornija, a „Evropska komisija i svi ostali moraju imati u vidu da je strani maligni uticaj veoma potentan, posebno kroz medije“ i ukazao na značaj medijskih zakona u vezi s tim.

Povodom posete predsednika Skupštine Andrije Mandića Briselu ove sedmice premijer je kazao: „Sjajne poruke, Dalaj Lamine nisu toliko miroljubive kao njegove. Drago mi je zbog toga“.

Jedno od pitanja premijeru bilo je o odlasku šefa Kabineta predsednika Skupštine, kao i funkcionera Nove srpske demokratije i Demokratske narodne partije na „neustavni Dan Republike Srpske“.

Čovek koji je postavio to pitanje je rekao da je „proslava neustavnog praznika u suprotnosti sa evropskim vrednostima i vladavinom prava“, s čime se Spajić saglasio i naveo da šef parlamenta Andrija Mandić nije bio na proslavi Dana RS.

„Vide da nikog više nije briga za takvo ponašanje i da sve manje građana glasa za politiku podela“, rekao je Spajić.

“Nema dileme da želimo poštovati teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Ne želimo da ugrozimo tog našeg divnog susjeda, s kojim imamo sjajne odnose. Političari u Crnoj Gori imaju istoriju iracionalnog ponašanja – svako ima jako mišljenje, ekstremni, napumpani ego, lako je stvoriti ideološke, etničke, religiozne tenzije. To je bio slučaj u prošlosti“, kazao je Spajić.

Dodao je da je „obilje etničkih aktivnosti jer su svi ti političari izgubili rat s politikom Pokreta Evropa sad (PES)“.

„Niko ne želi da glasa za njih, a glasaju za PES, zašto? Kažemo: ‘Imaćete veće plate, penzije, depolarizovano društvo, članstvo u EU, bolju budućnost vaše dece…’ Svi drugi su u panici kako da odgovore na to, zato su iracionalnim ponašanjem pokušavali da privuku pažnju. Videli su da nisu mogli uspeti u tome“, rekao je Spajić.

Premijer je istakao da želi „zauvek promeniti Crnu Goru“.

„Verujte mi: na taj način ćemo ih promeniti sve, kao i njihove glasače. Ako se političari ne promene, postaće istorija. Crna Gora bi mogla iznenaditi mnoge i do kraja godine zatvoriti rekordan broj pregovaračkih poglavlja”, zaključio je Spajić.

(Beta)

