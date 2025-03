Spasojević (FPN): Tri opcije za izlazak iz krize – prelazna Vlada, kolaps vlasti ili kolaps protesta

Profesor Fakulteta političkih nauka (FPN) Univerziteta u Beogradu Dušan Spasojević rekao je da postoje tri opcije za izlazak iz krize – prelazna Vlada, koja, kako je naveo, deluje kao najrealnija opcija, a druge dve su kolaps vlasti ili kolaps protesta.

Spasojević je rekao za današnje izdanje lista „Nova“ da opcije kolaps vlasti ili kolaps protesta, ne deluju realno.

Komentarišući nedavne događaje u Skupštini Srbije, kazao je da je utisak da je opozicija svojim delovanjem odgovorila na zahteve dela svojih birača.

„Oni su to nezadovoljstvo preneli u institucije i u tom smislu verovatno se može govoriti o nekoj vrsti dobitka za njih. Naravno, svojim delovanjem u Skupštini oni su dali vlastima mnogo materijala da ih kritikuje, ali to je standardna stvar kad je reč o njihovom odnosu“, ocenio je Spasojević.

Govoreći o reakcijama studenata nakon događaja u Skupštini Srbije, Spasojević je izjavio da na suštinskom nivou dolazi do određenog približavanja, te da je deo studenata u prethodnom periodu shvatio da je neophodna određena vrsta političke artikulacije kako bi se ispunili njihovi zahtevi i došlo do promena.

„Naravno, studenti su vrlo šarenoliki i ne možemo očekivati da svi imaju jedinstven stav i da kažu da li je to bilo dobro ili loše. Deo studenata je hvalio, deo kritikovao, i to je realno“, dodao je on.

(Beta)

