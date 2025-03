Srbija centar: EPS da vrati na posao radnike a otpustiti više hiljada fiktivno zaposlenih

Stranka Srbija centar danas je saopštila da je uputila otvoreno pismo generalnom direktoru Elektroprivrede Srbije (EPS) Dušanu Živkoviću sa zahtevom da sve otpuštene radnike odmah vrati na posao i stavi van snage odluke o otkazima, ali i da otpusti fiktivno zaposlene.

„Vi sigurno znate da su ljudski kadrovi presudni za dobar rad EPS‑a. Živimo u vremenu kada je ljudski resurs u Evropi najtraženiji. Zbog toga bi, kao odgovorna država, morali da uradimo sve da naše ljude zadržimo, a ne da ih ponižavamo i dajemo im otkaze jer daju podršku studentima“, navodi se u pismu.

Živković se, po oceni stranke Srbija centar. „osramotio“ kada je potpisao otkaze Dragoslavu Ljubičiću, Vesni Lakićević i Goranu Perišiću, „odgovornim radnicima koji na najpošteniji mogući način ispunjavaju svoje obaveze“, čime je, kako je navedeno „dokazao beskrajno poslušništvo trenutnom zločinačko kriminalnom režimu oličenom u nedelu i liku Aleksandra Vučića“.

Među fiktivno zaposlenima u EPS-u je, kako piše u pismu, bio je i Miloš Stanojević, koji je bivšeg generalnog direktora tog preduzeća Milorada Grčića, koji je u pritvoru, zamenio na čelu opštine Obrenovac.

„Odrekli ste se inženjerske etike i izgubili obraz i čast. Shvatate li da ste za ceo život sebe obeležili kao poslušnika koji je bespogovorno služio zločinačko‑kriminalnom režimu zlostavljajući svoju braću i sestre dok ste istovremeno sebi navukli omču oko vrata, u smislu krivične odgovornosti, kada ste potpisali ugovor za izgradnju 1000 MW solarnih elektrana sa baterijama za samoregulaciju. A koliko sličnih, po Srbiju i EPS štetnih, projekata ste potpisali za vreme svog kratkog mandata, to najbolje vi znate. Ali, znamo i mi s tim da ovo nije mesto ni vreme da ih nabrajamo, biće vremena za to dovoljno i to vrlo brzo“, navedeno je u pismu.

„Ova vlast će sigurno otići, kao i sve druge pre nje. I to mnogo pre nego što vi uopšte očekujete. Sigurno ste svesni da ste toliko toga lošeg uradili i da je to postalo naširoko poznato tako da nijedna naredna vlast neće moći da vas abolira odgovornosti. Mi vam garantujemo, čim se tužilaštvo i sudstvo oslobode, da ćete snositi punu odgovornost za sva nepočinstva i štetu koju ste EPS-u pričinili“, piše u pismu.

„Za kraj, makar jednu fleku da pokušate sprati sa svog kaputa beščašća, zahtevamo da odmah sve pomenute otpuštene radnike EPSa momentalno vratite na posao i vaše odluke o otkazima stavite van snage! Jer radi se o odgovornim radnicima koji na najpošteniji mogući način ispunjavaju svoje obaveze. A da istovremeno pristupite otpuštanju nekoliko hiljada SNS uhljeba koji su na platnom spisku EPS bez ikakvog doprinosa radu kompanije, a od kojih veliki broj njih niti dolazi niti je ikada dolazio na izmišljena radna mesta, kao što je to na primer i Miloš Stanojević, čovek koji je Grčića zamenio na čelu opštine Obrenovac, prethodno na platnom spisku EPSa kroz PD Pro Tent, inače diplomac Visoke medicinske škole strukovnih studija u Beogradu! Dobro ste svesni činjenice da je jedina funkcija SNS uhljeba pljačka kompanije kojoj ste na čelu i da budu deo plaćeničke SNS glasačke mašinerije. Iz džepova ojađenih i osiromašenih građana Srbije, naravno“, navela je u pismu stranka Srbija centar.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com