'Srbija protiv nasilja' u Beogradu: Krenula protestana šetnja, pokazali smo da nećemo odustati

Učesnici 16. po redu protesta „Srbija protiv nasilja“ pošli su večeras u protestnu šetnju do ministarstva prosvete, kako bi ukazali na stanje u obrazovnom sistemu.

Na čelu kolone nosi se veiliki transparenet „Srbija protiv nasilja“ i „Studenti protiv nasilja“, sa ozvučenja na kamionu emituje se, kao i redovno, pesma „Vostarni Sebije“.

Kako je ranije najavljeno, kolona će se kretati od Skupštine Srbije, Bulevarom kralja Aleksandra do Pravnog fakulteta, zatim Beogradskom ulicom do Slavije, odakle će stići do Ministarstva u Nemanjinoj.

Nakon govora kod Ministarstva, šetnja će biti nastavljena ulicama kneza Miloša i kralja Milana do zgrade Predsedništva.

Učesnici nose transparente na kojima traže ispunjenje zahteva protesta, a poseban aplauz okupljenih izazvalo je kada su se pojavili transparenti na kojima su likovi Aleksandra Vučića, Ivice Dačića, Aleksandra Šapića, Vladimira Đukanovića i Dragana Vučićevića u prugastim odelima.

Konferasiije Smiljan Banjac je, pozivajući okupljene u protestnu šetnju, je poručio da se „neće odstati od protesta koliko god bude potrebno, što smo pokazali svih ovih dana i meseci“.

On je rekao da se 3.maja, kada se desilo masovno ubistvo u osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“, čulo zvono na uzbunu, „tugovli smo ali i glasno tražili odgovornost“.

„Onima koji donose odluke u ovoj zemlji i imaju apsolutno vlast i apsolutnu odgovornost izgubljeni životi i naš glas nisu bili dovoljni da urade sve što mogu da zaštite našu decu od nasilja“, naglasio je Banjac.

Kako je poručio, „zato ih stalno pitamo i podsećamo šta je još potrebno da se desi pa da shvate da imaju odgovornost“.

On je, u svoje ime kao novinar, poručio urednicima medija da ne znaju definiciju karikature ako „nekome sugerišu da svoju karikaturu ispravi ili doradi jer vam se lično ne dopada“.

„Naši karikakturisti poput Dušana Petričića i Predraga Koraksića Koraksa su nacionalno blago“, rekao je Banjac, misleći na to što list Nova nije objavio karikaturu Petričića.

(Beta)

