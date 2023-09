'Srbija protiv nasilja' u Nišu: Protest kao početak kraja režima i borbe za demokratsku Srbiju

Oko 2.000 ljudi učestvovalo je večeras u protestu „Srbija protiv“ nasilja u Nišu, za koji su organizatori kazali da predstavlja početak kraja ovog režima i početak borbe za oslobađanje države od, kako su naveli, „nakradnjačke“ vlasti.

Građanski aktivista Danijela Vujošević istakla je da skupu osim građana Niša i juga Srbije, prisustvuju i opozicioni poslanici iz Niša, ali i drugih gradova u Srbiji, kao i opozicioni lideri.

„Ukrali su nam i državu i živote, ali je došao čas da šetnje prerastu u političku borbu, a politička borba ne može bez nas građana. Jedino zajedno, solidarno možemo da srušimo ovaj režim i izgradimo demokratsko društvo“, istakla je Vujošević.

Ona je kazala da učesnici protesta zahtevaju da se, pored već poznatih zahteva protesta „Srbija protiv nasilja“ ispune još tri, a pre svega da stručnost bude iznad politike.

„Zahtevamo da bez obzira ko je kada i kako primljen na posao, ako zna da radi svoj posao i radio ga je u skladu sa zakonom, treba da ostane da radi. Naš zahtev je i da nema više izvlačenja para iz budžeta za partijske interese“, naglasila je Vujošević.

Predsednik niškog odbora stranke „Zajedno-moramo“ Slaviša Dinić je kazao da je došlo vreme da aktuelnoj vlasti kažemo „dosta“.

„Naš glas mora da se čuje u Beogradu, a ne da gradski funkcioneri idu u Beograd po mišljenje. Mora da se stavi i tačka neravnomernom razvoju. Beograd puni državni bužet sa 42 odsto, a crpi 72 odsto budžeta“, izjavio je Dinić.

Narodna poslanica i predsednica niškog odbora Stranke slobode i pravde Jelena Milošević je istakla da je ova vlast „generator nasilja“.

„Nasilje su Vulin i Gašić, nasilje je to što je Jovana Jeremić jedan od izvora informisanja. Nasilje je svaka strana Informera i to što je javni servis naše pravo da ne znamo ništa. Nasilje je i to što su naš grad pretvorili u ispostavu Srpske napredne stranke“, kazala je Milošević.

Poslanik Narodnog pokreta Srbije Đorđe Stanković pozvao je Nišlije da se ujedine i da oslobode grad i državu od aktuelne vlasti.

„Potrebne su nam temeljne promene. Oni nam nude parizer i rat, a mi smo za diplomatiju, jer smo valjda do sada nešto naučili. Mi jesmo, ali oni znaju samo za silu“, izjavio je Stanković.

Poslanica Zeleno-levog fronta Biljana Đorđević naglasila je da će Niš ponovo, kao nekada, pokrenuti promene u Srbiji.

„Ne treba da se plašimo, nema čega da se plašimo. Treba da se oslobodimo straha i oslobodimo Srbiju ovog nasilja. Moramo da uverimo sebe da, ne samo možemo da pobedimo, već da promenimo stvarnost. Moramo da se oslobodmo i ponovo izgradimo institucije“, izjavila je Vujošević.

Narodni poslanik Demokratske stranke Nenad Mitrović podsetio je da je Niš u svojoj istoriji do sada dao tri premijera, a sada je dočekao da ga predstavljaju u parlamentu jedan Bratimir i jedna Jelena.

„Bratimir ne zna koju je školu završio, a Jelena svakodnevno svoju mržnju seje preko Tvitera“, kazao je Mitrović.

Danijela Nestorović iz Ekološkog ustanka je naglasila da je glavni uzročnik straha i nasilja u Srbiji Aleksandar Vučić i zato mu građani poručuju da ode.

„Moramo da zaustavimo kriminal. Moramo da sačuvamo našu vodu, vazduh, našu decu. Budite uz nas i mi ćemo uz vas“, poručila je Nestorović.

Nakon obraćanja govornika, organizovana je protestna šetnja centralnim niškim ulicama do Gradske kuće i kabineta gradonačelnice. Građani su tokom skupa zviždali pištaljkama i skandirali „Odlazi, odlazi“.

(Beta)

