Srbija uzdržana u GS UN pri glasanju za rezoluciju kojom se zahteva povlačenje Izraela iz Gaze

Srbija je večeras bila uzdržana u Generalnoj skupštini UN prilikom glasanja za neobavezujuću rezoluciju kojom se zahteva da Izrael okonča „nezakonito prisustvo“ u Pojasu Gaze i na okupiranoj Zapadnoj obali u roku od godinu dana.

Za rezoluciju su glasale 124 od 193 članice UN, 14 je bilo protiv, a 43 uzdržane, objavile su Ujedinjene nacije na Iksu.

Uz Srbiju, uzdržane su bile i Velika Britanija, Nemačka, Italija, Holandija, Austrija, Švajcarska, Švedska, Danska, Hrvatska, Bugarska, Rumunija, Poljska, Slovačka, Litvanija, Ukrajina, Severna Makedonija, Albanija, Kanada, Indija, Australija i druge zemlje.

NEWS: UN General Assembly adopts resolution demanding that Israel brings to an end its unlawful presence in the Occupied Palestinian Territory without delay and within the next 12 months.https://t.co/Vj0Ve1lLBi pic.twitter.com/2rKKvDNDqd

— United Nations (@UN) September 18, 2024

Protiv su glasali SAD, Izrael, Češka, Mađarska, Argentina i druge zemlje.

Rezolucijom se zahteva povlačenje svih izraelskih snaga i evakuacija jevrejskih naseljenika s okupiranih paletinskih teritorija „bez odlaganja“.

Ambasador Izraela u UN Dani Danon rezoluciju je opisao kao „pokušaj da se Izrael uništi diplomatskim terorizmom“, koji nikada ne pominje zločine palestinskog Hamasa i koji „ignoriše istinu, iskrivljuje činjenice i menja realnost fikcijom“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com