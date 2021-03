10 neverovatnih činjenica o Srbiji, sigurno ih niste sve znali

Mnogi odlaze u inostranstvo, tražeći neku bolju budućnost, ali nikada ne zaboravljaju svoje korene i žale za svojim gradom, ljudima, jezikom i kulturom. Tako se osećaju svi oni koji odu iz Srbije, prenose mediji.

Ovo su samo neke zanimljivosti o našoj zemlji koje malo ko zna.

1. Čak 17 rimskih careva rođeno je na tlu današnje Srbije. To su Decije Trajan, Hostilijan, Klaudije II Gotski, Aurelijan, Marko Aurelije Prob, Maksimijan, Konstancije I Hlor, Galerije, Maksimin Daja, Flavije Valerije Sever, Konstantin Veliki, Licinije, Konstancije II, Vetranion, Jovijan, Gracijan i Konstancije III.

2. Vampir je jedna od reči iz srpskog jezika koja je opšte prihvaćena u svim svetskim jezicima. Sa druge strane, najpoznatiji srpski vampir pored Save Savanovića je Petar Blagojević. On je bio seljak čiji slučaj spada u prva pominjanja vampirizma u Evropi novijeg doba.

3. Prvi satelitski prenos video-signala 1962. godine između Evrope i Severne Amerike sadržao je sliku freske Belog anđela iz manastira Mileševe, jednog od najlepših radova srpske i evropske umetnosti srednjeg veka. Isti taj signal je kasnije bio poslat u svemir prema mogućim oblicima vanzemaljskog života.

4. Hram Svetog Save u Beogradu je najveći srpski pravoslavni hram i jedna od najvećih pravoslavnih crkava na svetu.

5. Godine 2014. američki magazin “Mental Floss” naveo je Ćele-kulu kao najveću građevinu napravljenu od ljudskih kostiju.

6. Srbija ima pet nacionalnih parkova: Đerdap, Kopaonik, Šar-planinu, Taru i Frušku goru.

7. Prema nekim navodima, srpski obaveštajac Dušan Popov je, uz druge ličnosti, poslužio kao inspiracija autoru Ijanu Flemingu za stvaranje legendarnog Džejmsa Bonda.

8. Prvi beogradski tramvaj pušten je u saobraćaj sredinom oktobra 1892. godine i vozio je centrom grada, od Kalemegdana do Slavije. Niški tramvajski sistem bio je u funkciji od 1930. do 1958. godine, a novosadski od 30. septembra 1911. do istog dana 1958. godine.

9. U holu Crvenog krsta u Ženevi nalazi se tabla na kojoj je ispisano sledeće: “Budi tako human kao što je bila Srbija humana 1885. godine”. Naime, tada je Srbija pomogla Bugarskoj, iako su te dve zemlje bile u ratu.

10. Kapela mira u Sremskim Karlovcima je prvo mesto u istoriji na kome su se međunarodni pregovori vodili za okruglim stolom.

