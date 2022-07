Ada prepuna Beograđana, mnogi se žale na cene

BEOGRAD – Na beogradskom moru, kako obično zovu Adu Ciganliju, utočište od julskih vrelina danas je potražio veliki broj Beograđana, a većina od njih sa kojima je razgovarala ekipa Tanjuga smatra da bi cene na popularnom izletištu trebale da budu niže.

Sezona kupanja na Adi počela je pre sedam dana, a sugrađani kažu da je voda topla i čista, a za mlađu populaciju cene na štandovima sa hranom i u kafićima su poprilično visoke.

„Cene su jako visoke, ali dobar je provod“, rekla je jedna devojka.

Sa njom se složila i njena drugarica, koja kaže da im cene ne idu u prilog, ali se lakše podnose vrućine u hladu i kupanju.

Starijima visoke temperature ne smetaju toliko, a spas od vrućine pronalaze pod šesirom, sa naočarima i uz flašice vode.

„Super podnosim vrućine, pijem dosta vode, meni je dobro“, rekla je starija žena i dodala da su joj cene na Adi prihvatljive.

Mlađa populacija kaže da teško podnosi vrućinu, ali da je bolje posle kupanja i osveženja na reci.

„Bolje je kada se dođe ovde, inače je strašno vreme, često sam ovde, dobar je provod, ali su skupi“, rekla je mlađa devojka.

Drugi sugrađani beg od visokih temperatura pronašli su u sladoledima, bazenima, ali, kažu, prija im i kada se „spuste“ do Ade.

„Mnogo je toplo, ali na Adi je mnogo bolje, super je sve“, rekao je jedan stariji Beograđanin.

Sugrađani su se danas okupili i na drugim popularnim izletištima i bazenima, a veliki broj njih se odlučio da na Košutnjaku porodično provede vreo dan.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje do 6. jula, do kada će se zadržati veoma toplo vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom do 36 stepeni u većini mesta.

(Tanjug)

