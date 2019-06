Aerodrom Batajnica promenio ime: Od danas nosi ime ovog heroja

View this post on Instagram

On this day, was born Milenko Pavlovic, one of the greatest heroes in modern history of Serbia. He was the commander of the 204th Hunting and Aviation Regiment. He died in the battle with the NATO squadron above Valjevo on May 4, 1999 during the NATO bombing. 🇷🇸 ___________________________ Na današnji dan rođen je jedan od najvećih heroja u savremenoj istoriji Srbije pilot Milenko Pavlović. Bio je komandant 204. lovačko-avijacijskog puka. Poginuo je u borbi sa NATO eskadrilom iznad Valjeva 4. maja 1999. tokom NATO bombardovanja. Slava heroju! 🇷🇸