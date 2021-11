AFA poziva srednjoškolke na dvodnevni virtuelni hakaton

BEOGRAD – Onlajn platforma AFA organizuje sedmi hakaton “Hack IT Girl“, koji će biti održan 1. i 2. decembra i okupiti 100 učenica iz srednjih škola širom Srbije, koje će zajedno sa mentorkama iz poznatih tehnoloških kompanija raditi na razvijanju rešenja za različite ekološke izazove.

Prijave za hakaton otvorene su do danas, a on je deo AFA inicijative “More girls in STEAM – Više devojčica u nauci, tehnologiji, inženjerstvu, umetnosti i matematici”, koja ima za cilj da osnaži i inspiriše devojčice i devojke u ovim oblastima kako bi bile podjednako zastupljene u tehnološkim poslovima budućhnosti i učestvovale u kreiranju nove digitalne civilizacije.

(Tanjug)

