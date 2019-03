„Ako se pokaže da smo zdraviji od Evrope, neka i njih bombarduju“ (video)

Obeležavaju se dve decenije od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, a profesorka dr Danica Grujičić, načelnica Odeljenja za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije tvrdi da je tog 24. marta 1999. međunarodno pravo prestalo da postoji.

Zbog naglog porasta obolelih od najtežih bolesti nakon bombardovanja, ozbiljna grupa ljudi uz pomoć države oformila je Koordinaciono telo i zatraženo je da se sprovede naučno istraživanje koje će se baviti posledicama. Danica Grujičić tvrdi da Srbija jednu ozbiljnu analizu duguje celom svetu, jer to ne može da se očekuje od Iraka, Libije i Sirije.

„Ako neko namerno gađa nešto što je opasnost za okolinu, onda želi da uništi taj narod. Sram da bude NATO! A sve su radili pod izgovorom da je to u ime demokratije, opstanka civilizacije i ljudskih prava. Čak i oni koji ih plaćaju da pričaju da su humanitarna organizacija ne mogu da poveruju u sve to. Alijansa je u Srbiji apsolutno pokazala svoju genocidnu nameru, a naš zadatak je da to dokažemo na naučni način, potpuno lišen politike. Možda dokažemo da smo zdraviji od ostatka Evrope, pa neka ih onda bombarduju da budu zdravi kao i mi“, rekla je Grujičićeva.

Ona pozdravlja komisiju Skupštine Srbije o posledicama NATO agresije, ali naglašava da ako želimo da izađemo pred svet, možemo tek kada sve publikujemo u naučnim časopisima, jer je to onda verifikovan naučni podatak koji ne sme da bude vezan ni za parlament ni za politiku.

Zasad je, prema njenim rečima, problem to što članovi Koordinacionog tela nemaju ni kancelariju gde bi mogli da rade.

„Jedino je dobro što smo u poslednjih devet meseci razradili metodologiju rada tako da tačno znamo gde i šta treba da radimo“, navodi Grujičićeva. Ukoliko sve to naučno dokažemo, onda će možda i neko na Zapadu priznati da je reč o zločinu i onda možda i nateramo Ujedinjene nacije da se promene. Srbija treba da se okrene istorijskim prijateljima, a to je Rusija. Njihovi vojnici su bili Na KiM i prikupili su podatke koji su nam, naravno, dobrodošli, i zato je važno da iza čitavog projekta stane država.

Podseća da je šef misije za prostorni program UN Bakari Kante još 1999. rekao da se ovde dogodila regionalna ekološka katastrofa, jer je do 2016. umiralo od kancerogenih oboljenja više Hrvata nego Srba, da je pet tona najtoksičnijeg jedinjenja žive iz Pančeva otišlo u Dunav iz kojeg deset miliona ljudi dobija vodu. Smatra se čak da su toksične materije došle do Belorusije i Ukrajine.

„Bili su vrlo perfidni, jer su gađali onda kada smo mi sejali poljoprivredne kulture. Namera je bila da svi toksini uđu u lanac ishrane. Gađali su sve sa osiromašenim uranijumom i negirali da su ga koristili sve dok naša vojska nije našla penetratore“, objašnjava načelnica neuroonkologije Kliničkog centra Srbije.

Grujičićeva naglašava da je najveći deo Kosova bombardovan upravo uz granicu sa Albanijom i da i dan-danas njihovi doktori ne smeju da iznose činjenice u javnost, a građani ćute. Pored malignih bolesti i steriliteta, doktorka kao posledice bombardovanja navodi i autoimune bolesti.

Ona dodaje da je trenutno stanje u Kliničkom centru, na neurohirurgiji, napravljen drastičan napredak i da svim građanima Srbije želi samo da ne dožive ponovo devedesete, jer je strašno kada bolesne ljude doktori nemaju čime da leče.

„Što se tiče tercijarne zdravstvene zaštite, dve hiljaditih je zahvaljujući profesoru Miši Ostojiću napravljen veliki pomak u rešavanju problema kardiovaskularnih bolesti formiranjem serije digitalnih angiosala. To praktično znači da pacijenti od Subotice do Vranja imaju isti tretman. Tako nešto bi bilo dobro da postoji i za onkološke bolesnike, jer se u tu oblast medicine nije ulagalo gotovo ništa“, zaključila je načelnica odeljenja za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije.

Nedavno je osnovana i fondacija „Zajedno za mlade prof. dr Danica Grujičić“, koja podržava svu izrazito talentovanu decu, bez obzira da li su skloni sportu, umetnosti ili nauci. Ona objašnjava da su je pokrenuli studenti kragujevačkog Univerziteta i Pedagoške akademije u Užicu i da su upravo oni dokaz da najbolji, najsposobniji, oni sa najviše znanja mogu da nas vuku napred.

„Oni svojim drugovima žele da pomognu da odu u inostranstvo, ali da se vrate u Srbiju kao što su to radili naše mnoge znamenite ličnosti s kraja 19. i početkom 20. veka. Njih onda moramo da zadržimo tako što će država povećati standard, Srbija mora od Amerike da nauči da mora da plati pamet. Oni su napredovali, jer su naučnicima pružili sve uslove da se bave naukom, a nipošto politikom“, rekla je doktorka Grujičić.

(Sputnjik)