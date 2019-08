Ako Stari savski most ne bude u Bloku 70a, tu se gradi novi

BEOGRAD – U septembru će biti sprovedene ankete u kojima će Beograđani moći da se izjasne o tri gradska projekta, među kojima je i sudbina Starog savskog mosta, koji bi, prema ideji gradskih čelnika, mogao da bude premešten u blok 70a, gde će povezivati Novi Beograd i Adu Ciganliju, ili postavljen u parku „Ušće“, najavio je glavni urbanista Beograda Marko Stojčić.

On za Tanjug kaže da će se, međutim, ako most bude postavljen u parku ka instalacija, u bloku 70a graditi novi pešačko-biciklistički most koji će imati istu funkciju – biće veza sa Adom Ciganlijom.

Kako je pojasnio, ideja je da Stari savski most sa sadašnjeg mesta bude izmešten u nastavku Ulice omladinskih brigada u bloku 70a, a da ispod te ulice bude izrađena javna garaža.

„Imajući u vidu da most mora potpuno da se rastavi u delove, rekonstruiše i podigne na veću visinu zbog plovnog puta Save, neophodno je izgraditi dve pasarele, nalik pasareli koja se nalazi kod Beton hale“, rekao je Stojčić.

Naveo je da to iziskuje značajne troškove, tako da je drugi predlog da se most postavi u park Ušće kao „prostorna instalacija“, a da ispod mosta budu galerije ili neki drugi kulturni prostori i ugostiteljski sadržaji.

„Po planu detaljne regulacije, postoji nekoliko ugostiteljskih objekata u parku Ušće koji su planirani za izmeštanje tako da je ideja da ljude koji su sada u tim objektima premestimo u primereniji objekat koji bi bio u okviru mosta“, rekao je Stojčić.

Pojasnio je da bi u tom slučaju u bloku 70a bio izgrađen novi, jednostavniji i arhitektonski prijemčiv pešačko-biciklistički most, koji bi imao istu funkciju kao i Stari savski most, ukoliko bi bio premešten na tu lokaciju.

„Naše procene su da možda možemo za isti novac da uradimo obe stvari, odnosno da po ceni izmeštanja Starog savskog mosta u blok 70a, tu izgradimo pešačko-biciklistički most i u parku Ušće uradimo ovo o čemu sam govorio“, dodao je Stojčić.

Naveo je da će biti sprovedena i anketa o objektu koji će biti izgrađen na mestu sadašnjeg „Staklenca“ na Trgu Republike ispod koga će, dodao je, biti izgrađeni javna garaža i metro stanica.

„Po sadašnjem planu, na mestu ‘Staklenca’ biće izgrađena zgrada opere i baleta. Postoje različite ideje ljudi koji se bave kulturom da tu možda bude još nešto tako da ćemo mi anketu dovoljno precizno razraditi i građani će moći da daju svoje predloge“, rekao je Stojčić.

Građani će, dodao je, putem ankete moći da se izjasne i o sadržajima u budućem linijskom parku od Beton hale do Pančevačkog mosta, u dužini od 4,5 kilometara.

„Ideja je da tu površinu podelimo u 10 celina. Raspisaćemo konkurs za mlade arhitekte koji bi trebalo da daju idejna rešenja za svaku od tih celina, a građani će u anketi moći da izaberu sadržaje za koje smatraju da su neophodni u tom delu grada“, rekao je Stojčić.

Dodao je da se gradska vlast trudi da što više osluškuje građane i da su ovo prva tri projekta koja će potpuno biti javna u smislu da će građani svojim predlozima moći da pomognu da se dođe do najboljeg rešenja.

(Tanjug)