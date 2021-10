BEOGRAD – Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić izjavio je danas za Tanjug da on nema informaciju da će potpuna imunizacija biti uslov za ulazak u neke zemlje Evropske unije od 1. januara kao što su preneli neki mediji.

“Istina je da se to pominje u neformalnim razgovorima, ali to niko nije zvanično objavio, a to što se pominje ne mora da znači da će biti i usvojeno”, kaže Seničić.

(Tanjug)

