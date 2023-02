Ambasada Turske u Beogradu objavila koji su predmeti hitno potrebni u razorenim oblastima

Ambasada Turske u Beogradu saopštila je danas da je u Srbiji prikupljeno dovoljno odeće za ljude u oblastima pogođenim razornim zemljotresom u toj zemlji i objavila koji su predmeti hitno potrebni.

U oblastima koje je 6. februara pogodio zemljotres jačine 7,8 stepeni Rihterove skale, hitno su potrebni zimski šatori, vreće i kamp-prostirke za spavanje, ćebad, grejači na gas, mobilni toaleti i kupatila, kontejneri za smeštaj i elektro-generatori, navodi Ambasada.

„Zahvaljujući podršci naših građana i prijatelja u Srbiji, prikupljena je dovoljna količina odeće. Dalje donacije ne treba da uključuju odeću i treba da se sastoje od novih i nekorišćenih predmeta“, objavila je Ambasada.

Predmete i opremu u Beogradu treba doneti u firmu „Pati doo“, u Zemunu, u ulici Grmeč Nova 1, broj 8, kod Belmaks centra, od 10.00 do 12.30 i od 13.30 do 17.00, u Nišu u kompaniju Nišauto grupa, u Bulevaru Nikole Tesle bb, od 9.00 do 21.00, a u Novom Pazaru u Dom Omladine, u ulici Stevana Nemanje 2, od 9.00 do 18.00.

Prvi šleper s prikupljenom pomoći iz Srbije krenuće sutra u 15.00 sati iz Beograda za Tursku, a na odlasku će biti i ambasador Turske, Hami Aksoj.

(Beta)

