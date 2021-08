AMS: Pojačan saobraćaj u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj

BEOGRAD – Van većih gradova intezitet saobraćaja je umereniji, s tim što je na autoputevima u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj i dalje pojačan, ali nema zastoja, a usporena vožnja je moguća na deonicama gde se izvode radovi, a zbog kojih ima izmena u režimu saobraćaja.

Tako će se do 30. oktobra u toku svetlog dela dana izvoditi radovi na rehabilitaciji puta od Vrdnika do raskrsnice sa lokalnim putem za Rumu. U toku izvođenja radova saobraćaj se odvija jednosmerno naizmeničnim propuštanjem, koje je regulisano semaforom ili ručno u dužini do 500 metara.

(Tanjug)

