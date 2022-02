AMS S: Teretna vozila čekaju na Šidu i Batrovcima tri sata

Automoto savez Srbije upzorava vozače da će sutra od 10 do 16 časova zbog radova na kolovoza na delu državnog puta od petlje Surčin prema petlji Ostružnica, u smeru Beograd – Niš za saobraćaj biti zatvorena vozna i zaustavna saobraćajna traka, vozila će moći da koriste preticajnu traku za vreme trajanja radova.

Do 10. februara od 8 do 16 časova izvodiće se radovi na izgradnji optičke veze na Obilaznici oko Beograda, na deonici od petlje Beograd do petlje Batajnica i to u oba smera.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.