AMS upozorava na mokre kolovoze i poledicu

BEOGRAD – Automoto savez Srbije upozorava vozače na mokre kolovoze, te da niske temperature tokom noći mogu da stvore poledicu, zbog čega savetuju opreznu vožnju, smanjenu brzinu kretanja i bezbedno rastojanje između vozila.

Upozoravaju i na radove na putevima zbog kojih je izmenjen režim saobraćaja, pa tako do 18. decembra od 9 do 12 i od 13 do 16 časova ma deonici Pirot-Kitka saobraćaj će biti obustavljen zbog radova na asfaltiranju kolovoza.

(Tanjug)

