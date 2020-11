AMSS: Magla smanjuje vidljivost, moguća i poledica

Na putevima u Srbiji tokom jutra moguća je smanjena vidljivost zbog magle, naročito u kotlinama gde se može zadržati i tokom dana, a u višim predelima moguća je i poledica, upozorio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Ukoliko ima magle, AMSS preporučuje vozačima da podese svetla, smanje brzinu i vode računa o kočenju i eventualnom mestu zaustavljanja.

Na deonici puta Jošanička Banja – Kopaonik, od sutra do subote (25. do 28. novembra) od 7.00 do 17 časova biće obustavljen saobraćaj zbog asfaltiranja kolovoza u punoj širini.

Alternativni pravac je Biljanovac – Raška – Rudnica – Kopaoniik, ili iz pravca Kruševca preko Brusa i Brzeća.

Za kamione i šlepere na snazi je zabrana kretanja na deonici Lis – Kravarica – Ljetin.

Na graničnim prelazima jutros nema zadržavanja putničkih vozila, a kamioni čekaju na izlaz iz zemlje na Horgošu sat i po, a na Kelebiji, Batrovcima i Šidu oko dva sata.

(Beta)

